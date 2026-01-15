羅智強嗆卓榮泰菜瓜布院長 黃帝穎：藍白不敢面對倒閣後的民意檢驗

記者李鴻典／台北報導

立法院舉辦憲政史上首次彈劾總統公聽會， 黃帝穎律師批藍白提案提案彈劾總統，是為轉移不敢倒閣的心虛，顯然是「打假球」，國民黨團書記長羅智強反嗆，行政院長卓榮泰是「菜瓜布院長」，卓榮泰有這個價值嗎？黃帝穎律師今（15）日痛批，藍白自稱六成民意是自欺欺人，不敢面對倒閣後的民意檢驗。

黃帝穎痛批，藍白的彈劾理由通篇充滿政治口水，政治口水「網路鄉民寫得比藍白好」。（圖／翻攝自國會頻道）

黃帝穎律師指出，羅智強面對「提彈劾總統是轉移心虛不敢倒閣」的質疑，竟扯卓榮泰是「菜瓜布院長」，卓榮泰有這個價值嗎？不會有任何笨蛋去上民進黨的當，要嘛就自己滾蛋，不需要由在野倒閣一個菜瓜布。

菜瓜布說證實藍白自稱代表六成民意是自欺欺人，藍白不敢回歸憲法更不敢接受民意檢驗！黃帝穎律師進一步指出，藍白彈劾總統理由稱行政院長不副署爭議法案，若立法院反對行政院長不副署，《憲法增修條文》第3條第2項第3款已明定立院過半可通過不信任案，藍白過半可輕易讓行政院長去職，但彈劾總統須經立委3分之2同意，藍白根本未達門檻，藍白在憲政程序上很明確就是「打假球」，轉移不敢倒閣的心虛。

黃帝穎律師說，藍白自稱代表六成民意，卻心虛不敢提倒閣，害怕民意的檢驗，國民黨瞎扯閣揆是菜瓜布，為不敢倒閣找盡藉口，等於證實藍白自稱代表六成民意是自欺欺人，藍白不敢回歸憲法，更不敢面對倒閣後的民意檢驗。

