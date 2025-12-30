羅智強嗆「藍執政無共機越中線」！卓冠廷秒打臉轟「鬼扯」！

論壇中心／綜合報導

藍白立委今（30日）在立法院程序委員會，第五度封殺1.25兆元國防特別預算案，國民黨立委羅智強開嗆「國民黨執政時，中共軍機、軍艦越過海峽中線了嗎？是誰喪權辱國？就是賴清德」。民進黨新北市議員卓冠廷痛批羅智強「不要再鬼扯」，用手機30秒就查到了，就有2011年蘇愷-27跨越海峽中線，為什麼要騙人？

卓冠廷在《台灣向前行》節目中指出，羅智強會不會用手機？只要搜尋「馬英九、海峽中線」等關鍵字，就能查到「2011年6月29日兩架蘇愷-27跨越海峽中線」，自己只花30秒就查到了，「我們為什麼要討論這種從頭到尾騙台灣人的民意代表」？卓冠廷進一步指出，美國白宮都已經發新聞稿，公布要賣給台灣什麼武器了，包含中國最怕的海馬士多管火箭系統，國民黨今天為什麼還要擋？國民黨有意見就在委員會審查，如果嫌1.25兆太多，可以砍到剩6000億，如果7個品類中，不要買無人機、多管火箭也都能砍掉，國民黨卻第五次直接擋掉，顯然就是不要買軍購。

卓冠廷表示，當中共在軍演的時候，國民黨主席鄭麗文完全沒譴責中國，反而對著賴清德、民進黨罵，鄭麗文也曾說「中國圍台不是要打台灣，是要保護台灣」，國民黨誰可以出來回應這一題？目前沒看到藍營有任何人正面回應，鄭麗文這句話要不要收回去？卓冠廷感嘆，國民黨主席可以這樣子亂講，國民黨團也繼續擋國防預算，連審都不審。

原文出處：羅智強嗆「藍執政沒有共機越中線」！卓冠廷秒打臉轟「鬼扯」！

