羅智強嗆「藍執政無共機越中線」！林秉宥打臉：騙不知道歷史和不懂軍事的老百姓

中共解放軍昨進行「正義使命-2025」環台軍演，台灣立法院程序委員會30日在藍白委人數優勢下，第五度封殺1.25兆元國防特別預算案，國民黨立委羅智強反賴政府守不住24海浬鄰接區、領海基線，還開嗆「國民黨執政時，中共軍機、軍艦越過海峽中線了嗎？是誰喪權辱國？就是賴清德」。對此，新北市議員林秉宥打臉，事實上，2011年馬英九執政時期，就是解放軍軍機首次跨越海峽中線。

林秉宥表示，這是羅智強很愛拿來說嘴的一件事情，每次聽每次噁心。但實際上從來就沒有國民黨「守住」台海中線這件事情。

林秉宥指出，共軍有能力而不做，這不叫守住；共軍沒有辦法做到，才叫守住。他提到，空權跟海權都是流動的，不是固定的，因為不像陸地可以固定在一個位置上，在這種情況下，所謂的「守住」還是要看軍事上的技術條件與作為，而把一條既無地理意義也無戰術意義的虛擬想法作為政治術語，就只是自創一個假議題來自嗨。

林秉宥回溯，2011年馬英九執政時期，就是解放軍軍機首次跨越海峽中線。至於國台辦怎麼說的？他們「本來就沒有海峽中線」；但馬英九說：「互相尊重就會有。」林秉宥吐槽，那就表示人家沒有要尊重你嘛！

林秉宥指出，況且台灣的戰術作為又不是在敵機艦跨過海峽中線才啟動。整天拿海峽中線在講，只是畫個假議題，騙不知道歷史和不懂軍事的老百姓罷了。

