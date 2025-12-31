羅智強嗆「藍執政無共機越中線」 羅文嘉打臉、揭共產黨已把藍洗紅

記者李鴻典／台北報導

藍白立委30日在立法院程序委員會，第五度封殺1.25兆元國防特別預算案，國民黨立委羅智強還開嗆「國民黨執政時，中共軍機、軍艦越過海峽中線了嗎？是誰喪權辱國？就是賴清德」。海基會秘書長羅文嘉今（31）日表示，中共對台軍事威脅，75 年來始終都在。這些言論與作為，顯然不是對歷史無知，而是共產黨已相當成功擄獲國民黨決策高層，把藍洗紅，把原本的反共路線統戰成親共路線。

羅智強開嗆「國民黨執政時，中共軍機、軍艦越過海峽中線了嗎？是誰喪權辱國？就是賴清德」。（圖／翻攝自羅智強臉書）

羅文嘉指出，中共對台軍事威脅，75 年來始終都在。

1949年，登陸金門遭擊退。1958年，砲擊金門，從連續兩個月彈如雨下，到單打雙不打，長達21年。

1995年，李登輝訪美，中共配合宣傳戰，開始以軍演模式恫嚇台灣。

2000年，台灣第一次政黨輪替投票前三天，中共總理發表激烈言論，恐嚇台灣，意謂只要民進黨當選總統，戰爭就會發生。

2022年夏天，裴洛西訪台，中共除了再度軍演恫嚇外，更新增常態性的灰色地帶軍機、軍艦擾台，迄今一年365天，沒有一天中斷。

這不是偶發事件而是一條清楚的歷史脈絡。羅文嘉說，國民黨主席與立委卻公開表示，這一切是賴清德總統「連累大家」，並在國會第五度阻撓國防特別預算付委審查。這些言論與作為，顯然不是對歷史無知，而是共產黨已相當成功擄獲國民黨決策高層，把藍洗紅，把原本的反共路線統戰成親共路線。如果你是中共決策階層，用軍事行動侵佔台灣，或用統戰手段改變台灣，哪一種成本與風險比較低？那一種比較划算、比較有把握？答案其實很清楚。

羅文嘉認為，所以，軍演模式的目的，並不是真正的軍事作戰，而是更長期、低成本的政治作戰——用來瓦解對手的心防。

羅文嘉表示，中共兩天的軍演，如果這是一場力量拉扯，場域不在國境邊緣，也不在海峽上空，而是在台灣境內。從政治作戰的角度來看，是一場典型、看不見的無煙硝戰爭。

對台灣的意義是：從過程中認識對手的戰略目標與戰術手段，並做所有該做的準備。也要清楚辨識：

那些共軍還沒打過來，就高調唱和或酸言酸語嘲諷的人與言論。願上天喚醒沈睡的人，願人們認識惡意的人。

