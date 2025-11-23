羅智強囂張嗆修法「中配參政權」...周玉蔻批「反彈民意不淹死你才怪」：綠營2026就打這題、行政院長不副署底氣比「財劃法」強多了

國民黨團近日欲提出修法中配參政權，黨團書記長羅智強更怒嗆要直接規範「中配參政權不受國籍法規範」。資深媒體人周玉蔻今（23）日批評，「好啊你修啊！台灣人反對反彈民意不淹死你才怪！」綠營2026大選就打這個，該修法行政院長不副署的民意底氣和威力，比一般人聽不𢤦的財劃法強大多了！

國民黨團日前召開記者會，提出「國籍法」修法，黨團書記長羅智強怒噴，按照現行法律跟憲法邏輯，本來不能夠去剝奪中配參政權，但如果民進黨硬要用「國籍法」，國民黨團為了「保障弱勢」、保障中配的合法參政權，會推出「國籍法」的修法，訂定「防小人條款」，直接規範「中配參政權不受國籍法規範」

廣告 廣告

「修國籍法開放中國籍配偶參政？你修啊！」周玉蔻今日在臉書發文表示，羅智強一臉凶煞的宣稱，保障「陸配」參政權，其實是中配，因為世界國籍中有中國籍根本沒有大陸籍，「我就在國籍法修法，訂立小人條款，陸配參政不受國籍法限制。」

周玉蔻直言「好啊你修啊！保障中國人在台灣參政？干政啦！台灣人反對反彈民意不淹死你才怪！」周玉蔻表示，2026年11月28日選舉，綠營就打這個，這個修法行政院長不副署的民意底氣和威力，比一般人聽不𢤦的財劃法強大多了！

此文一發，下方也有不少網友留言贊同「若敢修，就不副署，台灣人到底還要忍多久？」、「國民黨整黨回歸大陸 放棄台灣國籍不是比較快 」、「擺明就是引清兵入關」、「看來中國共產黨下來指令！」。

（圖片來源：國民黨團直播、周玉蔻臉書）

更多放言報導

許信良喊話「組大聯合政府」...周玉蔻轟「無異勸降於中國」美日都會起疑、賴政府應嗤之以鼻：快調整執政團隊成員打贏2026才是上策！

中時聯合刊羅唯仁、蕭美琴合照...周玉蔻質疑「臭賴政府中央廚房傑作」：也許我想太多「沈默的榮耀」看太入迷！