羅智強子弟兵何元凱宣布參選新北議員：希望留在家鄉為民服務

何元凱表示，希望能用國會、台北市府的行政經驗，留在家鄉，為民服務。(圖／國民黨立委羅智強提供)

國民黨立委羅智強立院辦公室子弟兵何元凱宣布參選議員。羅志強指出，辦公室主任何元楷在生日這天宣布參選新北市議員（汐止、金山、萬里選區），是「重情重義的青年從政者」，並呼籲支持者在民調中集中票源。何元凱表示，希望能用國會、台北市府的行政經驗，留在家鄉，為民服務。

羅智強表示，今年初民進黨發動罷免行動，國民黨立委幾乎全面受攻擊，立院會期又同時進行，選民服務與反罷免壓力極大。人手吃緊之際，他致電何元楷，希望能回到團隊協助。何元楷當時在台北市政府任職，但仍二話不說辭職返隊，成為團隊重要支柱。

廣告 廣告

羅智強提到，何元楷過去在他擔任革實院院長期間被培訓，之後陪同參與桃園市長選戰，再轉任張善政競選團隊發言人，表現亮眼，選後又被台北市長蔣萬安延攬至北市府服務，累積市政與選戰經驗，資歷完整。

羅智強說，正因為多年相處與共同打拚的情感，何元楷在最關鍵的時刻願意挺身相助，讓他深感不易。「政治人物最重要的品質，就是有情有義，而元楷正是這樣的年輕人。」

何元楷表示，他是汐止在地土生土長的小孩，從小到大都在汐止，沒有離開過，這片土地陪他長大，也塑造了今天的他，希望未來能用他國會、台北市政府行政的經驗，搭配他的熱忱、勤奮，以及行動力，留在他的家鄉，為鄉親服務，更要為汐金萬爭取更多建設和福利。

何元楷強調，他是雙北的最佳橋樑，並說，雙北早已是共同生活圈，新北市每日日間通勤至台北市的人數近百萬。新北市居民的生活需求，早已跨越了行政區界線，雙北之間的交通、教育、就業、育兒、醫療等議題，都緊密相連。

【看原文連結】