即時中心／綜合報導

霸凌事件連環爆！國民黨新北市議員擬參選人、立委羅智強辦公室主任何元楷昨（8）日遭爆在國小時曾對同學、特教生霸凌，「一個人若選擇不面對、不承擔，也就失去了身為大人的基本責任，更不配在公共角色中掌握話語權。」對此，何元楷今（9）日一早回應表示不知對方是誰，希望能有機會跟對方見面了解事情始末；但遭質疑是在輕描淡寫，「霸凌太多人，才想不起來是哪位同學？」

網友在社群平台Threads上發文表示，近日看到何元楷宣布參選地方議員，讓他許多沉在心底的記憶浮上來，「他就是那個『霸凌』我的人」。原PO指出，國小時與何元楷不同班，但他們班有個固定欺負、霸凌同學的「3人組」，一位需要更多協助的特教同學最常被盯上。

廣告 廣告

原PO提到，何元楷經常在走廊推撞特教學生、搶走對方文具並丟來丟去、鞋子灌水、模仿特教學生說的話方式，甚至把特教學生的書包藏起來，放在廁所工具間；就連另一位氣質較陰柔的同學，也常成為語言嘲弄、言語霸凌的對象，「還有非常非常多的人…。」

「有次我上前制止，也向老師反映。從那天起，我明顯感覺到，他們的目光轉向了我，下課擦身就被罵一句三字經。」原PO表示，當他正在一樓外掃區打掃時，何元楷會從高處朝他丟肥皂；最深刻的一次，是在馬桶間上廁所，頭上被突然潑水。

原PO強調，那種無力感，讓他第一次知道有些人的可惡，是找老師也沒用的；甚至連升上國中後，仍會被何元楷欺負，「到現在打字的瞬間，仍歷歷在目，那種污辱、傷害感直至今日還是讓我非常無助、氣憤。」

如今何元楷要出來參選議員，原PO認為，一個人若想代表地方，值不值得信任、經不經得起檢驗，要看的是他面對過去的態度，「是逃避，還是誠實」；原PO直指，前陣子曾在何元楷的貼文底下留言，也私訊過他，希望他承認過往的霸凌事件、並為此道歉，沒想到卻遭「封鎖」。很難想像何元楷能以議員身分站在校園舞台上，對孩子談「尊重」與「友善」，希望孩子面前站著的是「懂得負責的大人，而不是我們當年努力躲開的那種人。」

快新聞／羅智強子弟兵遭爆國小霸凌同學、欺負特教生！竟回應「不知對方是誰」遭網嗆

原PO直指，前陣子曾在何元楷的貼文底下留言，也私訊過他，希望他承認過往的霸凌事件、並為此道歉，沒想到卻遭「封鎖」。（圖／翻攝自Threads）

對此，何元楷今早也在臉書發文回應，表示「最近社群上有人提到我國小時期的相關指控，我想向大家說明。」他指出，在成長過程中，小時候是一個調皮搗蛋的小孩，也可能因此造成師長、同學的困擾。所以小時候只要被老師寫聯絡簿，就會被父母責打。

何元楷提到，雖然他還不知道這位同學是誰，但懇切的希望有機會跟這位貼文的同學見面，了解彼此的想法。「除了讓我有機會和他當面釐清之外，也希望了解事情的始末。」如果小時候的言行讓這位同學覺得受傷、不舒服，「我願意誠摯的向他致上歉意。」

快新聞／羅智強子弟兵遭爆國小霸凌同學、欺負特教生！竟回應「不知對方是誰」遭網嗆

何元楷今早也在臉書發文回應指控。（圖／翻攝自何元楷臉書）

但網友們對於何元楷的說法卻毫不領情，紛紛質疑「把別人封鎖然後說希望跟對方見面，神奇操作」、「笑死，霸凌別人多年，用『調皮搗蛋的小孩』來輕描淡寫，『不知道這位同學是誰』是霸凌太多人，才想不起來是哪位同學？」、「照徐巧芯標準你應該退選吧！更何況你拖了超多年才感到抱歉，如果不是有選舉你會出來道歉？」

甚至網友還發現不少留言遭粉專管理員刪除，「怎麼可能不知道是誰，都馬上刪留言了，笑死人！」、「幹嘛刪留言？敢霸凌就要敢承擔啊！」





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：快新聞／羅智強子弟兵遭爆國小霸凌同學、欺負特教生！竟稱「不知對方是誰」遭網嗆

更多民視新聞報導

又TACO了？川普稱符合「國安條件」下 允許輝達對中出口H200晶片

被虧「爐主快被抓」有內幕！黃國昌推動修《刑事訴訟法》竟不是為柯文哲

日本7.5強震已30傷！恐重演311災難 官方急發布「後續地震注意情報」

