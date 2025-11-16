羅智強將中國追捕合理化 沈伯洋嗆：這種立委才是國安災難

民進黨立委沈伯洋。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委羅智強近日因花蓮陸配村長鄧萬華遭解職爭議再度開砲，指民進黨立委沈伯洋曾提案「剝奪陸配參政權」，如今沈伯洋遭中國通緝，「你怎麼對待別人，就別怪別人怎麼對待你」，更宣稱民進黨若提案保護沈伯洋，他將「絕對反對到底」。此番言論引起外界側目。

沈伯洋今（16）日透過臉書回嗆，痛批羅智強言論「史無前例的低水準」，並反酸「選不上黨主席果然有原因」。他逐點澄清相關議題，表示台灣公務員本就不得擁有中華民國以外的國籍，這是現行國安制度基本原則，羅卻連最基礎的法律常識都不懂，「不愧是全台灣水準最低的立委」。

廣告 廣告

對於羅指控他「獵殺中配」，沈伯洋指出，這是紅媒不實造謠，專訪中根本未曾如此表述。羅卻第一時間引用假訊息帶風向，他原以為對方只是程度差，但後來才發現「可能連閱讀能力都有困難」。

沈伯洋最強力反擊的部分，則鎖定羅智強「自作自受」的價值邏輯。他指出，羅竟以「推動國安法制」作為遭中國追捕的理由，本質上就是認同中國可以決定台灣立法委員能立什麼法，只要得罪中國就是活該受迫害。沈痛批：「這種立委，才是真正的國安風險。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 顧士氣也要防滲透 林楚茵疾呼：無人機部隊加給不能再拖

沈伯洋遭中國通緝仍赴德聽證 陳佩琪嗆綠兇殘：誰比較專制、獨裁？