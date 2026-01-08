即時中心／潘柏廷報導

國民黨立委羅智強昨（7）日出席立法院內政委員會，參與審查「國家安全法修正草案」，竟針對草案中有關「鼓吹戰爭言論者罰百萬」的條文，發言抨擊總統賴清德和民進黨對不起已故台獨運動者鄭南榕，還假借鄭南榕名言「爭取百分之百言論自由」名義表態反對修法。對此，鄭南榕基金會今（8）日開嗆了！

針對2026年1月7日，羅智強援引鄭南榕及其「爭取百分之百言論自由」之名，反對行政院就國安法中有關武統言論之規範增修提案，鄭南榕基金會認為，羅智強此一說法，顯是對鄭南榕其人及其言論自由理念之誤用，甚或顯示羅智強對鄭南榕思想與實踐缺乏基本認識，基金會在此表達嚴肅的抗議。

同時基金會指出，基於公共責任，特此向羅智強委員及社會大眾再度說明，期盼促進理性且正向的公共討論。

接著，基金會提到，台灣在民主化歷程中，反對台灣民主發展與國家主權的政黨與政治人物，至今仍能透過民主制度取得一定席次，並持續對政治與社會產生影響力。這些勢力往往以民主程序傷害民主憲政體制，假言論自由之名，扭曲並傷害言論自由，縱容甚至附和侵害台灣國家主權與人權的行徑，包括配合中國以武力統一與混合戰方式對台施壓。

因此，基金會基於身為台灣公民的責任，予以嚴正譴責，並認為其行為應承擔更高程度的政治責任與自我約束。

基金會說明，37 年前（1989 年），鄭南榕身處國民黨黨國威權體制之下，因追求百分之百的言論自由、公開倡議台灣獨立，而遭國民黨政府以涉嫌叛亂罪名起訴。面對不當指控與政治迫害，鄭南榕始終堅持以和平、非暴力（non-violent protest）的方式抗爭。

鄭南榕在雜誌社自囚 71 天後，國民黨當局以違憲、違法的強制攻堅行動侵入現場，最終迫使鄭南榕於1989年4月7日以自焚抵抗而殉道。其犧牲，為台灣日後的新聞自由、政治參與和公民社會，撐開了關鍵而不可抹滅的空間。

鄭南榕所追求與實踐的言論自由，在新聞自由的範疇是以公共利益與以真相報導為前 提。他 1986 年的《獄中日記》亦明確寫道：「100%是理想值。」是戒嚴與威權統治時 期，台灣社會為對抗壓迫、建立自由民主政治體制所必須堅持的目標。他為雜誌社立 下的編採信念，做為個人和員工的工作守則，內容如下：

1.公正無私無偏見，捍衛言論自由，藉以促進國家民主，確保世界和平。

2.以正義人道之名，致力全民福利，打擊罪惡、暴力及腐敗。

3.公平迅速地報導事實。編輯評論保持開明與公正。

4.永遠抱持容忍態度，保持責任感與自尊心並維持活力與清新。

最後基金會強調，他們堅信，以公共利益作為前提的言論自由是社會進步不可或缺的基石，但絕非可被任意捏造、扭曲或惡意挪用。當代政治人物、新聞媒體、社群平台、公眾人物與一般 公民，皆有權對公共事務表達意見，然而一切言論，皆應立基於事實真相，並以民主社會中公民應有的責任與自律為前提。

原文出處：快新聞／羅智強快看！假借鄭南榕言論反對國安法修正 基金會狠打臉

