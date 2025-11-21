羅智強怒了！服務處遭騷擾 嗆苗博雅「放馬過來」

立法委員羅智強因陸配參政權議題，與台北市議員苗博雅及綠委沈伯洋隔空交火。羅智強今（21）日指控苗博雅對其發動抹紅戰，導致支持者群起圍攻，包括電話騷擾服務處、篡改服務處在Google Map的名稱，以及一波又一波的網路霸凌。

國民黨立委羅智強。（圖／中天新聞）

羅智強在臉書表示，苗博雅一天到晚高喊人權，卻只在乎殺人狂魔的人權，還和沈伯洋一起違反憲法、剝奪弱小陸配的參政權。羅智強直言，別的人可能會被網路霸凌嚇退，但要嚇羅智強是作夢，並對苗博雅喊話「放馬過來」。

台北市議員苗博雅。（圖／中天新聞）

羅智強指出，按照《憲法》與過去幾十年的政府實務，保護陸配參政權的不只他一人。民進黨執政16年的兩位總統陳水扁、蔡英文任內，沒有任何一個陸配被用國籍法剝奪參政權，他們也在保護陸配的參政權。羅智強質疑苗博雅支持者，要不要順便把陳水扁和蔡英文也一起抹紅。

民進黨立委沈伯洋。（圖／中天新聞）

羅智強進一步表示，陳水扁和蔡英文之所以沒有要求陸配要取得對岸的放棄國籍證明才能參政，就是因為知道身為總統不該欺負弱小。按照兩岸各自的憲法，陸配根本拿不到放棄國籍證明，要求他們拿到證明就等於剝奪他們的參政權。羅智強強調，中華民國憲法中，陸配不是「外國人」是「大陸地區人民」，是用《兩岸人民關係條例》而非《國籍法》規範參政權。

羅智強直言，苗博雅至少不演了，但沈伯洋平時囂張跋扈欺負陸配，等到被獵人的槍瞄準，馬上裝可憐、裝委屈、喊冤說他沒有欺負陸配，還哭著四處求救，讓賴清德去叫韓國瑜保護他。羅智強形容沈伯洋是一隻只會欺負弱小、遇到事情就嚇破膽的黑熊，並質問「你能不能有一點骨氣?不要這麼沒出息?」

