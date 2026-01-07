羅智強扯鄭南榕！稱國安法修法箝制言論自由 律師：明顯法盲瞎扯

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導九合一大選倒數327天，外界關注綠營台北市長人選是由壯闊台灣聯盟理事長吳怡農、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄、前綠委高嘉瑜或行政院副院長鄭麗君出戰。對此，民進黨立委王世堅今（5）日鬆口透露，他有推薦4位優秀人選，而且都是非常優秀的人，黨內正在積極、緊湊地評估中，應該再過一兩個禮拜就會有結論。今早9時，立法院財政委員會邀請行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、國防部副部長徐斯儉、海委會副主委兼海巡署長張忠龍、海巡署副署長等人就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢，王世堅也於過程中在群賢樓9樓外受訪。記者提問，綠營台北市長的人選好像一直推不出來，小雞很焦慮，您自己會出來聲援嗎？對此，王世堅表示，綠營參選議員的朋友們其實完全不需要焦慮，他們很清楚自己的實力，像是連任好幾屆的洪健益、劉耀仁與張文潔都非常強，完全不需要市長參選人來拉抬（聲勢）。第二，他強調，要參選議員的新人朋友們，在社會上有一定的歷練，也都是學養俱佳，自己並不會把參選議員的這些好朋友們列為「小雞」，而且還都必須要靠母雞（市長參選人）來拉抬，「誰拉抬誰，還不知道咧！」王世堅認為，民進黨在台北市長這一役，並不存在「小雞焦慮」的問題，畢竟黨內在首都台北市議會內，舊的議員都很強，新來的參選人也早都有相當準備了。談及個人的角色，王世堅不諱言，他擔任近20年的台北市議員，也與議會有很深的淵源，而且跟幾位資深議員都是很好的朋友，他們要參選連任，不管有無需要，他都一定會在各種需要他的地方去幫忙。至於參選人的新人，王世堅則說，只要是透過初選機制，有需要自己輔選的他也一定會去，而像這樣熱心去輔選的黨內立委有很多，「所以如果到時候是說為了選舉、演講場或活動的熱鬧，需要有立委朋友們去幫忙，我想好多好多」。王世堅總結，綠營議員要連任選舉的，沒有所謂的焦慮的問題，而市長參選人的部分，民進黨也正在積極、緊鑼密鼓地針對幾位優秀人選（進行詢問），比方像他有推薦徐國勇、莊瑞雄、鄭麗君、高嘉瑜，都是非常優秀的人，「我們黨正在積極、緊湊地評估中，應該再過一兩個禮拜就會有結論」。原文出處：快新聞／綠營台北市長5搶1？王世堅曝親薦4人 人選最快「這時間」出爐 更多民視新聞報導王世堅開金嗓！力挺「這人」成為台南市長 獻唱改編版〈沒出息〉中用AI影片做內宣按讚數卻超少？徐嶔煌：小粉紅看膩了！王世堅表態不選、吳思瑤是可敬對手？蔣萬安回應了

