羅智強批廢棄光電板是人禍 讓政府、人民、業者三輸

〔記者劉宛琳／台北報導〕7月丹娜絲風災損壞大量太陽能板，引發環境汙染疑慮。國民黨立委羅智強表示，雖起因是天災，卻反映民進黨政府為合理化自己的廢核神主牌，讓綠能政策匆促上路，沒長遠評估，導致高值化回收處理量能嚴重不足，未來如又遭遇類似災害，是否衍生更多問題？他批評，光電政策根本未為台灣環境氣候設想，一場廢棄光電板之亂，讓政府、人民、業者都受害，三輸的執政，不是人禍是什麼？

羅智強表示，媒體報導花了3個月才清完的光電板，大約10萬片報廢送入回收。但整個過程的暫置空間、回收量能甚至法規配套都不足，甚至連要查最後的流向都仍有各種困難。這場廢棄光電板的處置困境，起因雖是天災，但映照出的是政府綠能政策匆促上路，毫無長遠評估，政策規劃失能、執政失職的一場人禍。

羅智強指出，高值化回收處理量能嚴重不足，政府海也光電板、山也光電板，口口聲聲稱會做好回收，但沒告訴人民的是，量少價高，現在根本沒有太多回收業者願意投資光電回收業務。

羅智強說，環境部原本天真預期2030年後國內才會開始出現較大量報廢光電板，2032年報廢光電板達每年1萬噸、2040年達每年10萬噸。卻沒考慮到台灣及極端氣候，一場風災至少10萬多片廢板，共2300噸要回收，但據報導，國內真正高值化可回收處理的量能是每月650公噸，運輸、清運困難外，未來如又遭遇類似災害，是否衍生更多問題？

羅智強再指出，天災來襲無配套、缺乏暫置空間。回顧風災時的光電板之亂，政府對壞掉的光電板毫無辦法配套，只會把責任推給業者，媒體報導揭露廢板沒處放，是時任經濟部長郭智輝告訴業者可以先放台糖土地，後來業者放了引發爭議，因該環境不能放而違規被環境部開罰。

羅智強說，荒謬的惡性循環上演，政府兩手一攤、處理機構量能不足、業者不知道哪裡合規，不管政府對業者是展延還是開罰，對環境的傷害早已造成，苦果還是全民來承擔？

羅智強強調，對於光電板和能源議題，他一定追查到底，已提出相關質詢和索資，監督要求政府不要卸責、怠惰，保障人民應有的能源發展及環境權益。

