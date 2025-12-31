羅智強批憲判8號實質廢死 質詢法務部長:三審判死一年三個月掛零

國民黨立委羅智強31日在立法院司法及法制委員會審查「政務人員法草案」時,針對12月19日捷運隨機殺人案,嚴厲質詢法務部長及司法院刑事廳廳長,批評憲法法庭釋字第8號判決後,死刑判決難度大幅提高,形同「實質廢死」。 羅智強指出,12月19日捷運台北車站、中山站發生隨機殺人事件,3小時內造成含凶手在內4人死亡、11人輕重傷。他質疑若凶嫌未死,依憲判8號後的標準,是否會被三審判死?刑事廳廳長回應,憲判8號後仍有三件案件宣判死刑,但羅智強反駁這些都僅一審二審判決,尚未三審定讞。 羅智強以「台版柬埔寨案」為例,該案拘禁凌虐61人、虐死4人、詐騙4億元、266人受害,今年10月三審定讞卻判無期徒刑,主嫌逃過死刑。他痛批:「關61個人、虐死4人,如此罪行滔天令人髮指的案件,憲判8號出來後免死確判。」 羅智強進一步指出,2000年到2015年每年平均有3.25人三審判死,但憲判8號從去年9月23日至今一年三個月,三審判死案件掛零。他舉2022年新竹正義輪胎縱火案為例,凶嫌燒死8人,一審判死刑,高院卻引用憲判8號改判無期徒刑,最高法院今年2月維持無期徒刑,凶嫌免死確判。 羅智強批評,憲判8號嚴重傾斜向加害者保護,卻忽視受害者冤屈與家屬傷痛。他指出目前仍有36名死刑犯三審定讞卻未執行,質疑「這叫不叫實質廢死判決?讓社會大眾來公判。」法務部長則強調檢察官每件都求處死刑,一二審法官也有判死刑,並非實質廢死。

