羅智強批綠營反對718億新興計畫動支 把僵局推入死局

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對總預算僵局，立法院藍白黨團上週五在院會提案，根據「預算法」第54條，讓TPASS通勤月票等718億元攸關民生急迫使用的新興計畫預算，在立法院同意下可先動支。國民黨團書記長羅智強表示，但這案表決時，51席綠委全部投反對票，棄民生需求於不顧；民進黨把「僵局」推入「死局」，用意就是以造謠、推責來進攻在野。

羅智強表示，當在野就僵局負責任地提出解方，這場表決卻成為了民進黨政治操作的「照妖鏡」。大家可以發現，執政黨根本沒有想要解決問題，反而更像是想要把「僵局」推入「死局」，用意就是好讓綠營能以造謠、推卸責任來進攻在野。一場表決，照出清德賴總統領導、民進黨執政的三大「原形」。

羅智強指出，第一，違法預算製造僵局。即便立法院三讀通過、總統府公告生效，賴總統與行政院長卓榮泰，堅持違法不編列軍人加薪及提高警消退休保障的預算，導致總預算成為無法審查的違法預算。國人實在不明白，軍警消出生入死保家衛民，為何執政黨就是不願為他們依法提升待遇？為什麼殉職時大官民代都搶著致敬英雄，但民進黨卻「今天公祭、明天忘記」，談到加薪卻就是不給？認為軍警消不配、不值得？1.25兆特別軍購政府說買就買，一年300億軍人加薪寧願違法，也沒有任何一點討論空間？

第二，綁架預算，不顧民生。民進黨口口聲聲批評在野卡預算，但不願檢討政府違法在先，更在可以動支新興計畫預算時投票反對。民進黨反對TPASS行政院通勤月票執行計畫，對不起通勤族：民進黨反對生育補助與津貼，對不起家長與下一代；民進黨反對老舊校舍整修補助，對不起學生；民進黨反對橋樑安全、防洪、藥物韌性等718億新興計畫預算動支，對不起相關重大急迫需求下的全體國人。

羅智強表示，第三，綠色執政，對立保證。在國家政事沒有共識時、當在野黨負責任的找解方時，賴總統還走不出大罷免堅持對抗，不做正事，不願面對異見，仍要繼續對槓在野，把政治推向極端對立。

羅智強呼籲賴總統、卓院長懸崖勒馬，一個國家跟國民，不能每天活在選舉裡，若一個執政黨只剩下政治語言跟針對在野的進攻計劃，絕對會和民生脫節、成為人民的災難。

