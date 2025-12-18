羅智強批賴偶像是獨裁者 張惇涵酸嗆「想當總統發言人可以幫推薦」

立法院司法及法制委員會今(18)日針對行政院長卓榮泰揚言不副署法案，邀請相關單位赴立院備質詢，其中國民黨立委羅智強質詢時，與行政院祕書長張惇涵激辯。（黃敬文攝）

立法院司法及法制委員會今(18)日針對行政院長卓榮泰揚言不副署法案，邀請相關單位赴立院備質詢，其中國民黨立委羅智強質詢時，質疑德國納粹獨裁者希特勒稱「國家不需要多數的意志，只需要一個堅強的意志」，跟賴清德所說「不是表決多數贏就可以」的發言是同個邏輯，引起行政院祕書長張惇涵反對，反嗆「你不是總統發言人，想當能幫你推薦」。

羅智強先詢問法務部長鄭銘謙、司法院副祕書長王梅英以及張惇涵「國家不需要多數的意志，只需要一個堅強的意志」這句話是誰說的，3人接回不知道後，羅智強才揭曉是希特勒所言，更稱是賴清德的偶像，與賴所說的「不是表決多數贏就可以，不是這樣」的有87％像。

張惇涵則反駁，少數服從多數，多數尊重少數，「小學生都知道這個道理」，賴總統想要表達的原意是贏的多數也要尊重少數，尊重就是要有發言跟討論的機會，不能這樣「竹篙湊菜刀」（台語，意即胡亂拼湊、胡亂湊合）。

接著羅智強質疑，希特勒跟蘇聯獨裁者史達林是在「執政的時候還是在野的時候獨裁？」，痛批賴清德發明「在野獨裁」，舉世民主所無；張惇涵則反批，蔣介石也是著名的獨裁者，他在野以及執政的時候都獨裁，蔣介石下野的時候仍集黨政軍於一身。

隨後羅智強跟張惇涵爭論獨裁的定義，羅智強質疑，蔣介石掌握權力的時候才能做行政的決定，「沒有掌握行政權什麼決定都不能做」，沒有掌握權力、沒有掌握軍隊、沒有有法務部長的提名權，「是要獨裁什麼？」。

最後羅智強質疑，「元首永遠是對的」就是賴清德最愛的偶像希特勒說的，跟他的「表決多數贏不算數」邏輯不就是這樣；張惇涵則反駁「這是錯誤，請你更正」，請更正希特勒是賴總統偶像這件事，這裡是國會殿堂，不要講自己的臆測，也是一種抹黑的臆測，「你不是賴總統發言人，若是想要當賴總統的發言人，我也可以跟他推薦」。

