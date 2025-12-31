羅智強批賴政府守不住中線 吳思瑤反嗆：讓敵人坐大的正是馬政府

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。 圖：蕭依岑／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中共軍演未歇，國民黨立院黨團書記長羅智強日前在立法院程序委員會質疑，民進黨執政下「海峽守不住」、「中共軍機進逼24海里」，更指控民進黨「喪權辱國」。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（31）日嚴正反駁，直言羅智強的說法完全顛倒是非，「真正喪權辱國的，正是國民黨自己」。

吳思瑤指出，羅智強口中的「守不住」，事實上正是國民黨執政時期造成的後果。她反問：「國民黨到底守住了什麼？」並直言，馬英九政府時代，才是台海安全急速惡化的關鍵時期。

廣告 廣告

吳思瑤指出，依據中國官方數據，馬英九執政期間，中共軍演次數大幅增加，2014年平均每1.5天就有一次軍演，2015年更超過300次。同年，習近平更親自主持「朱日和」軍演，演練內容直指台灣，甚至出現模擬攻擊台灣總統府的「斬首行動」場景，形同赤裸裸的軍事威嚇。

她強調，當年馬政府不僅未能有效嚇阻，反而在國防投資上大幅退縮。2008年至2016年間，中國軍費連年雙位數成長，但台灣國防預算卻持續下滑，長期低於GDP的2%，導致兩岸軍力失衡加劇，讓中國得以快速擴張軍事優勢。

吳思瑤批評，這正是國民黨執政留下的後果，「敵強我弱」的結構不是民進黨造成，而是過去錯誤政策累積的結果。她強調，民進黨執政後才開始補強國防投資、強化戰力，努力彌補過去的結構性缺口。

她也點名，國民黨近年來不斷唱和中國論述，從馬英九聲稱「兩岸問題要聽習近平的」，到部分藍營人士替中共軍演辯護，甚至指稱是「保護台灣」，這種說法才是真正的「喪權辱國」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中共軍演第二天94架次共機艦擾台！國防部：35架次逾越中線

共軍壓境、藍白卻續擋國防！ 沈伯洋直呼：到底是在怕誰？