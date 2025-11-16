羅智強批迫害陸配、被中國通緝自作自受 沈伯洋：不愧是水準最低的立委
記者李鴻典／台北報導
國民黨立委羅智強今（16）天質疑，欺壓陸配的民進黨立委沈伯洋，要立法院長韓國瑜保護他？沈伯洋則說，羅智強的水準，恐怕真的到了史無前例的低。選不上黨主席果然有原因。這種立委，才是真正的國安風險。
羅智強發文，這二年在台灣，打壓陸配最用力的民進黨立委是誰？就是主張「所有兩岸交流都是統戰」的沈伯洋。所以，當看到沈伯洋被中國大陸通緝，真是一點也不值得同情。而總統賴清德要韓國瑜保護沈伯洋，民進黨在立法院提案要立法院保護沈伯洋，他只覺得荒謬可笑。
羅智強說，想送沈伯洋一句話：「你怎麼對待別人，就別怪別人怎麼對待你！」欺負陸配、自作自受的沈伯洋，有什麼資格，要別人保護他？
沈伯洋回應，羅智強的水準，恐怕真的到了史無前例的低。選不上黨主席果然有原因。沈指出，羅智強發文說他「獵殺中配」、不讓中配參政，所以被中國政治追殺是自作自受。
沈伯洋說明：
一、台灣公務員本來就不能擁有中華民國以外的國籍，這是現行法律，跟我無關，也是最基本的國安原則。羅智強身為立委連這種常識都搞不清楚，真的不愧是全台灣水準最低的立委。
二、「獵殺中配」是紅媒的造謠，完全不是我在專訪裡說的。第一次引用紅媒假訊息的，就是羅智強。當時我還以為只是他水準差，後來才發現，他可能連閱讀都有困難。
三、最可悲的是，羅智強的價值觀。他主張：「被中國政治追殺，是自作自受。」他的理由竟然是——沈伯洋想完善國安法制。換句話說，羅智強覺得，中國可以決定台灣立法委員能立什麼法，只要你得罪中國，就是活該。
沈伯洋強調，有羅智強這種立委，才是真正的國安風險。
羅智強稱「黑熊嚇破膽」求國民黨保護 沈伯洋親打臉：找你們才叫危險吧
中共嗆全球抓捕沈伯洋成國際笑話 律師直說了：已被「3個大咖」打臉
把他留在立法院才是糟蹋！曹興誠：投沈伯洋一票就是投民主自由一票
沈伯洋隔空喊話國台辦！自曝「只會對1事緊張」：其他根本沒放眼裡
