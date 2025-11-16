羅智強批遭陸追捕自作自受 沈伯洋回應了

▲中國全球通緝沈伯洋，羅智強批評不值得同情，沈伯洋反嗆有這種立委才是真正的國安風險。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 中國喊全球追捕沈伯洋，對此國民黨立委羅智強今（16）日表示，沈伯洋這兩年打壓陸配，因此看到他被中國通緝，一點也不值得同情，如今總統賴清德要院長韓國瑜保護沈，黨團提案要保護他，批評是自作自受，更表態堅決反對立院保護。沈伯洋則回應，羅智強水準恐怕真的到了史無前例的低，換句話說，羅智強覺得，中國可以決定台灣立委能立什麼法，只要得罪中國就是活該，「這種立委，才是真正的國安風險」。

廣告 廣告

沈伯洋發文反擊，羅智強的水準，恐怕真的到了史無前例的低。選不上黨主席果然有原因，發文說他不讓中配參政是獵殺中配，所以被中國政治追殺是自作自受。

沈伯洋說明，首先台灣公務員本來就不能擁有中華民國以外的國籍，這是現行法律，也是最基本的國安原則。羅智強身為立委連這種常識都搞不清楚，真的不愧是全台灣水準最低的立委。

其次「獵殺中配」是紅媒的造謠，完全不是自己專訪裡說的。第一次引用紅媒假訊息的，就是羅智強，當時自己還以為只是他水準差，後來才發現，他可能連閱讀都有困難。

第三，沈伯洋說，最可悲的是羅智強的價值觀，他主張「被中國政治追殺，是自作自受」，理由竟然是沈伯洋想完善國安法制。換句話說，羅智強覺得，中國可以決定台灣立委能立什麼法，只要得罪中國，就是活該「這種立委，才是真正的國安風險」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

綠提案譴責中共跨境鎮壓！羅智強反對了：沈伯洋追殺陸配自作自受

支持者憂沈伯洋選北市被羞辱 曹興誠：怕到不敢選才是真丟臉！

批沈伯洋拿黑熊教材上大學通識課！賴苡任再控：培養學生當情報員