羅智強批「剝奪陸配參政」 沈伯洋3點回擊酸：不愧全台水準最低立委
藍委羅智強今（16日）透過社群稱「欺壓陸配的沈伯洋」遭中國通緝一點也不值得同情，還稱沈是「民進黨最早主張剝奪陸配參政權的立委」，對此，沈伯洋提3點反擊，直言台灣公務員本就不能擁有他國籍，大酸羅智強連常識都不清楚「不愧是全台灣水準最低的立委」。
羅智強今透過臉書發文批評沈伯洋，聲稱沈「打壓陸配」，認為沈被中國通緝是自作自受，並聲稱沈伯洋提案修《兩岸人民關係條例》，是民進黨最早主張剝奪陸配參政權的立委，還說沈不只「追殺陸配」，曾上專訪要擴大追殺面，包含在中國做生意、或有妻小在中國的台灣人等，羅智強表態自己絕不支持修法保護沈伯洋。
對此，沈伯洋也透過臉書回應，他認為「羅智強的水準，恐怕真的到了史無前例的低」，直言他選不上黨主席果然有原因，並提3點反駁，強調「台灣公務員本來就不能擁有中華民國以外的國籍」，不僅是現行法律，也是最基本的國安原則，沈伯洋也大酸羅智強連常識都搞不清楚，不愧是全台灣水準最低立委。
另外，沈伯洋也澄清，「獵殺中配是紅媒的造謠，完全不是我在專訪裡說的」，羅智強卻屢次引用「紅媒假訊息」；最後是羅智強的價值觀，沈伯洋認為，羅主張他被中國政治追殺是自作自受，理由卻是「想完善國安法制」，直言羅智強「這種立委，才是真正的國安風險」。
