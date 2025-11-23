羅智強拋修《國籍法》惹議 周玉蔻轟「保障中國人干政」：2026 就打這題

國民黨團書記長羅智強日前召開記者會，主張將提案修改《國籍法》，讓中國籍配偶能不受《國籍法》規範而參與台灣政治。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨書記長羅智強日前拋出修《國籍法》、主張保障在台中國籍配偶的參政權，對此，資深媒體人周玉蔻今（23）日在臉書開轟，直指羅智強的說法是「中國人在台灣參政」實際上是「干政」，若真的修法成功，台灣人反彈的反對民意「不淹死你才怪」，並向民進黨喊話「2026 選舉就打這一題」。

事情起於羅智強日前表示，民進黨立委沈伯洋主張陸配須提出「放棄中國國籍證明」，否則不得擔任民選公職，形同剝奪陸配的參政權。他批評沈伯洋「追殺陸配」，甚至稱民進黨政府是「違法濫權」。羅智強強調，依《兩岸人民關係條例》規定，大陸地區人民不是外國人，不應以《國籍法》限制陸配參政。因此將推《國籍法》修法，增訂所謂的「防小人條款」，直接寫明陸配參政依《兩岸關係條例》規範，不受《國籍法》限制。

對此，周玉蔻今日以更強烈語氣回擊，認為羅智強說法，等同「公開主張保障中國人干預台灣政治」，並質疑羅智強的發言根本無視台灣民意，「好啊，你修啊，台灣人反對反彈民意不淹死你才怪！」周玉寇也強調，這個修法行政院長不副署的民意底氣和威力，比一般人聽不懂的財劃法強大多了！

民進黨立委沈伯洋近日則反擊，表示「自己從未打壓陸配」，並呼籲賴清德政府與立法院做好法制釐清。內政部長劉世芳先前也強調，法令並無其他解釋空間，依規定辦理是依法行政。

羅智強在「公布修國籍法」記者會後，隔日在臉書再度抨擊沈伯洋在「裝可憐、裝委屈、沒有打壓陸配」，並再批沈伯洋「有沒有一點骨氣，不要這麼沒出息？」

羅智強在受訪時更指控台北市議員苗博雅與沈伯洋發動網路輿論、「抹紅」自己，但他直言，前總統蔡英文與陳水扁過往也是相同做法在「尊重弱小陸配」的參政權，並放話「歡迎一起抹紅」。

