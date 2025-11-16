羅智強拒絕保護沈伯洋：曾欺負陸配 今哭求保護

民進黨立委沈伯洋因遭大陸通緝，與國民黨立委羅智強隔空交火。羅智強再次抨擊沈伯洋，指沈過去長期在兩岸議題上對陸配不友善，如今面對中國大陸通緝卻轉向要求國民黨立委保護，情況荒謬，他拒絕替沈伯洋提供任何協助。

羅智強表示，沈伯洋過去頻繁批評國民黨，甚至在與曹興誠推動罷免行動時，高調發言、語氣囂張，如今卻因遭通緝而到處尋求保護。他質疑，沈伯洋先前的氣勢到底跑去哪了？

羅智強說，沈伯洋形同「整天欺負弱小陸配的人，現在受到威脅卻反過來哭求幫忙」。羅指出，沈在遭到拒絕後，甚至批評不願協助的人沒水準，令人啼笑皆非。

羅智強直言，沈伯洋如今求助國民黨立委、甚至把韓國瑜也捲入，會不會太可笑，沈的態度前後矛盾，「是腦袋有洞，還是膽小如鼠」，呼籲沈面對自己過去言行，不要把責任推給他人。

