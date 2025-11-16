羅智強指欺負陸配還求保護 沈伯洋留言「笑死」：看不懂中文要問喔
國民黨立委羅智強今（16日）表示，「欺負陸配、自作自受的沈伯洋，有什麼資格，要別人保護他？」綠委沈伯洋怒批，羅智強水準低，選不上黨主席果然有原因。羅再發文，批沈和聯電創辦人曹興誠無差別罷免藍委，囂張跋扈的神氣，跑去哪了？現在求韓國瑜、羅智強保護，會不會太可笑？沈則留言，「我根本沒找過你們保護好不好？看不懂中文要問喔。」
羅智強今在臉書連發兩文，批沈伯洋欺負陸配，將反對民進黨在立法院提案譴責中共到底，遭沈嗆選不上黨主席、水準史無前例低，羅再發文，「我拒絕保護沈伯洋，沈伯洋罵我沒水準，我笑了。就像一隻整天欺負弱小陸配的黑熊，當被獵人的槍瞄準時，嚇到到處哭求，曾經被他欺負的人保護他。這隻嚇破膽的黑熊，被拒絕後惱羞成怒，罵不保護他的人沒水準。」
羅智強說，「沈伯洋，你到底是腦袋有洞，還是膽小如鼠？你先前和曹興誠無差別罷免國民黨立委時，囂張跋扈的神氣，跑去哪了？現在來求韓國瑜、羅智強保護你，會不會太可笑？」沈伯洋則在羅智強發文底下留言，「我怎麼可能找你們保護我？你們保護我，我才叫做危險吧，笑死。我根本沒找過你們保護好不好？看不懂中文要問喔。」
羅智強稍早再度回應，「好啦，好啦。沈黑熊，我更正，是你去求賴清德，叫賴清德去求韓國瑜保護你。這樣你滿意了嗎？」
