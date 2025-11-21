羅智強挺中配參政權 嗆苗博雅只在乎殺人犯

▲國民黨立院黨團書記長羅智強，指控民進黨透過《國籍法》第20條變相剝奪中配的參政權，並預告將提出修法，確保參政權不受現行《國籍法》規範。（圖／記者葉政勳攝，2025.10.18）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立院黨團書記長羅智強，指控民進黨透過《國籍法》第20條變相剝奪中配的參政權，並預告將提出修法，確保參政權不受現行《國籍法》規範。他並批評台北市議員苗博雅，因他點名總統賴清德與民進黨立委沈伯洋，剝奪弱勢中配參政權的立場，而對他發動抹紅攻勢，嗆苗博雅只在乎殺人犯的人權，對中配等弱勢族群的權益卻視而不見。

羅智強說，苗博雅的支持者隨後以電話騷擾其服務處，甚至更改 Google 地圖名稱，並展開一波波網路霸凌。他強調，若對方試圖以抹紅與網路暴力打擊異己，他「放馬過來」，絕不會退縮。他自己捍衛中配參政權並非特例，過去前總統陳水扁與蔡英文任內，從未以《國籍法》剝奪陸配參政權，原因正是理解陸配依兩岸制度無法取得放棄國籍證明，若強行要求，等同剝奪其政治權利。他反問，若捍衛中配即被抹紅，是否也要把兩位前總統一起貼標籤。

羅智強也批沈伯洋，平日囂張跋扈欺負中配，但面對壓力卻急忙撇清並四處求援，甚至要賴清德向立法院長韓國瑜喊話保護。他批評沈伯洋「只會欺負弱小、遇事嚇破膽」，並呼籲對方「有一點骨氣」，別再「這麼沒出息」。

