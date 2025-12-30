羅智強提出兩岸政策三大提問 要求總統說明國防承諾兌現情況

國民黨立委羅智強30日在程序委員會開會時,針對兩岸軍事情勢提出質疑,比較國民黨與民進黨執政時期的兩岸現狀差異。 他指出,國民黨執政時期中共軍機軍艦未曾越過海峽中線,但目前不僅海峽中線已被突破,24海浬鄰接區也遭進入,中共軍演範圍更逼近領海基線。 羅智強在質詢中表示,中共軍機軍艦在民進黨執政後進入21海浬範圍,這次軍演更以領海基線起算,演習範圍已貼近領海。 他連續提出三個問題:國民黨執政時中共軍機軍艦有越過海峽中線嗎?有進入24海浬鄰接區嗎?軍演有劃到領海基線嗎?並強調這些情況在國民黨執政時期都未曾發生。 針對兩岸政策,羅智強重申國民黨立場是反對任何用武力處理台灣問題的方式,也反對中共軍演。他認為,如果國民黨執政時期能夠維持的兩岸現狀,民進黨執政卻無法做到,這凸顯出政策執行上的差異。 他質疑現任政府是否有能力阻止中共軍機軍艦越過海峽中線、進入鄰接區,以及防止軍演劃到領海基線。 羅智強也提及國防預算議題,指出總統賴清德曾在公開場合承諾會到立法院報告1.25兆國防預算並接受質詢,但上任後卻透過釋憲程序改變立場。他引用孔子「人而無信不知其可也」,呼籲總統應該信守承諾。 羅智強最後表示,國民黨的兩岸政策方針是「既要投資戰備,也要投資和平」,認為這與民進黨的做法有本質上的不同。 他強調,中共雖然進行過300多次軍演,但在國民黨執政時期並未出現越過海峽中線、進入鄰接區或劃到領海基線的情況。

