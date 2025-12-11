羅智強提案修保外就醫 通過後阿扁恐被戴上電子腳鐐

國民黨團書記長羅智強 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委羅智強等人提出「監獄行刑法第六十三條條文修正草案」，要防範保外就醫受刑人逃逸犯罪，危及社會治安。但如果該法通過後，目前保外就醫的前總統陳水扁，恐怕就會被迫如同前台北市長柯文哲一樣，戴上電子監控設備。

立委羅智強、林沛祥、羅廷瑋、廖偉翔等17人提出「監獄行刑法第六十三條條文修正草案」。法案說明表示，近期，因行政機關疏失，桃園就發生保外就醫重刑犯逃逸，接連犯下兩起強盜性侵案的不幸事件。從統計來看，過去10年每年平均發起7起保外就醫逃匿事件，每一百位保外就醫罪犯，就有1.55位逃跑。

廣告 廣告

根據矯正署數據，從民國105年到113年，平均每年保外就醫人數為452.1人，其中每年平均違規人數達33位，換言之，保外就醫違規率達7.3%，而保外就醫違規者的犯罪比例更高達六成六。

保外就醫制度之設置，是顧及受刑人的醫療人權，並不應成為違規、犯罪的制度溫床。從各項數據來看，皆顯示目前保外就醫的防違規、防逃機制有嚴重不足，已然成為社會治安潛在危機。因此為杜絕保外就醫逃逸犯罪，故修正本條，增訂科技設備監控之法源。

條文增定文字，「核准保外醫治者，監獄應即報由檢察官命具保、責付、限制住居或限制出境、出海，並接受適當之科技設備監控後釋放之」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

全聯倉儲大火釀9死！中檢點出關鍵2人惡行 建請法院從重量刑

為何雙城論壇縮短2天1夜？ 蔣萬安：年底會期難喬時間