羅智強提案國家出錢都更成功國宅等老舊眷村...林智群轟「拿國家的錢買票」圖利天龍人：真噁心！

藍委羅智強提案修正《國軍老舊眷村改建條例》，只要1996年2月以前興建完成的都算老舊眷村，要由國家出錢改建都更，最快下週二闖關三讀。律師林智群今（10）日怒轟，成功國宅是大安區精華地段，羅智強要用國家的錢幫有錢人都更，圖利天龍國自己人、買票，真噁心！

賴中強在臉書發文指出，「土匪！成功國宅大樓也算老舊眷村，羅智強要國家出錢改建」，他表示，羅智強提案《國軍老舊眷村改建條例》第三條草案，只要1996年2月以前興建完成的都算老舊眷村，要由國家出錢改建都更。

賴中強砲轟：「你不生氣嗎？今日（9日）排入院會議程，最快下週二闖關三讀！」

對此，林智群今日在臉書也發文指出，他住過成功國宅，是在大安區裡面的精華地段，有38棟15-25樓的電梯大樓，裡面有超市、郵局，中庭非常大，可以踢足球的那種，附近就是捷運。且那裡的房子，坪數有大有小，現在市價超過3000萬元，屋主身價都比98%的台灣人民高。

林智群質疑，羅智強提案要修法增加預算，用國家的錢幫有錢人都更？那些房子早就不是國家擁有，而是私人資產，要都更，住戶自己跟建商談，干國家什麼事情？一日國宅、終身國宅嗎？

林智群批評，拿國家的錢買票，圖利天龍國有錢人自己人「那裡藍得很」，真噁心！他也質疑，他的基隆老家也40年了，政府要不要出錢幫忙改建啊？並批國民黨就是這麼垃圾、劫貧濟富。

