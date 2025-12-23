羅智強曝中選會委員必考題：是否舉辦立院通過之公投案

國民黨立委羅智強。（本報資料照片）

行政院昨（22）日公布7位中選會委員提名人選，其中確定提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆任主委，部分委員則由在野黨推薦。立院國民黨團書記長羅智強指出，雖然朝野對立嚴重，但這次要給行政院肯定，也希望接下來機關人事如大法官、NCC等都能比照徵詢在野意見。羅智強也透露中選會人事審查必問題，中選會是否會依法執行、舉辦立法院通過的公投，還是會向前中選會主委李進勇一樣，違法不執行？

行政院日前提出中選會7位新提名人事名單，將提名財團法人台灣民意教育基金會游盈隆董事長擬任委員並為主任委員，另將提名東吳大學法律學系胡博硯教授擬任委員並為副主任委員。其他5名提名人選分別為：黃文玲律師、中華科技大學李禮仲副校長（中國國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（中國國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（台灣民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

羅智強今說，雖然朝野對立嚴重，對於這次行政院做法給予一些肯定，一開始也讓朝野政黨推薦人選，這程序做對了，希望接下來機關人事，大法官、NCC提名等，建議賴卓比照相近模式，來徵詢在野黨意見，終究國會在野多數，這個尊重是賴清德上任來比較好的做法。

羅智強再說，另外藍白有部分推薦人選被放進名單，這也是好的開始，這些都可以放在其他機關的提名作業方式中，正副主委部分，他個人覺得游盈隆相對中立。

羅智強也透露接下來審查時的關鍵，有些必問題，其中涉及立法院尊嚴的公投提案問題，明年底公投併大選，如果立法院通過公投題目，中選會會不會按照公投法直接舉行，還是像前中選會主委李進勇一樣，違法不執行，這是重要觀察點。國民黨團將在黨團大會會形成共識，對於名單要採取同意或不同意，在審查後做出共同決定。

