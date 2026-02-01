羅智強曝卸任黨團書記長心得：感謝傅崐萁、黃國昌、韓國瑜

羅智強卸任黨團書記長，感謝黨團總召傅崐萁。圖左為林沛祥。廖瑞祥攝



國民黨立委羅智強今（1日）發文談卸任國民黨立院黨團書記長心得，表示要感謝立法院長韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌等人。

羅智強說，今天，是他卸任黨團書記長的第一天。早上八點，我依然用「每日萬步」，開啟新的一天。立法院的工作剛滿兩年，他有太多的感謝、太多的心情、太多的成績單，想向大家一一分享。最要感謝的，當然是各位臉友、台灣人民、以及大安的鄉親。這兩年，走過立委選舉，也走過大罷免，面對無數荊棘與挑戰，他從不孤單、也從不畏懼。

羅智強說，接下黨團書記長，站上守護立法院的第一線，感謝最佳搭檔、首席副書記長林沛祥。不辱使命，交出保障公教尊嚴的「停砍年金」等一張張具體的成績單。他卸任之後，林沛祥將接棒擔任書記長，許宇甄接任首席副書記長。他表示，感謝許宇甄的勇敢承擔，也祝福新的黨團幹部順利接棒。

羅智強說，也要感謝黃國昌所領導的民眾黨立法院黨團。每一週，他都與黃國昌委員討論法案、凝聚共識，才能一步一腳印，累積出這些立法成果。他也要特別感謝傅崐萁總召。進入立法院前，對他的認識多來自媒體報導。真正共事之後，才更理解他，有霸氣，也有肩膀，敢做困難決定，也願承擔責任。加上傅對民進黨十分了解，面對民進黨一波又一波海嘯般的攻擊，還好有傅總召，帶著兄弟姐妹守住國會尊嚴！

他認為，藍白合作能在立法院推進，傅崐萁與黃國昌，都是關鍵靈魂人物。謝謝傅崐萁給予他充分信任與最大支援。最後感謝立法院的大家長、立法院長韓國瑜，他的寬厚與智慧，是國民黨黨團最堅實的後盾；在朝野高度對立的僵局中，韓始終有為有守，從國家利益出發，為人民謀劃，帶領立法院，交出亮眼的成績單。

