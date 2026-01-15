羅智強有夠扯！竟稱卓揆「菜瓜布院長」沒價值 民進黨團嗆爆了

即時中心／黃于庭報導

立院國民黨、民眾黨先前挾著人數優勢，60位贊成、51位反對通過彈劾總統賴清德案，今（15）日舉行第2場公聽會，律師黃帝穎質疑藍白，提案彈劾總統是為不敢倒閣轉移焦點；國民黨立委羅智強竟反稱，行政院長卓榮泰是「菜瓜布院長」，有這個價值嗎？對此，民進黨團幹事長鍾佳濱狠酸，如果國民黨認為閣揆跟菜瓜布一樣，那為什麼堅持譴責卻不換掉？

鍾佳濱表示，如果國民黨認為閣揆跟菜瓜布一樣，隨時可以換掉，「那為什麼堅持要譴責半天？嫌棄自己廚房的用具，卻始終不願意更新，我不明白為什麼」。他也表示，這種比喻方式對人非常不尊重，行政院、立法院都是憲法規定的憲政機關，彼此各有分工權限。

對此，鍾佳濱進一步說明，若立法院多數認為行政院或閣揆，沒辦法履行憲法上的義務，或是違背憲法的規範作為，當然可執行的規範項目很多，例如藍白堅持不進行的不信任，就是其中1種；另外可以做的就是申請釋憲。

針對彈劾公聽會，鍾佳濱指出，若在野認為行政院長並沒有不副署的權力，那大可申請憲法法庭的裁判，「歡迎羅智強委員，如果你家裡有什麼東西不合用，大可去換購」；同理，要是覺得行政院長不合國會多數的意旨，除了不信任投票之外，可以針對其違反憲法規定的部分，聲請憲法法庭釋憲。

