羅智強爆撤案《兩岸條例》修法 林宜瑾曝進度：沒成案何來撤案

綠委林宜瑾（左）、藍委羅智強（右）隔空互槓。（翻攝林宜瑾、羅智強臉書粉專）

民進黨立委林宜瑾日前發起黨內同事連署，擬提案修《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》（下簡稱《兩岸條例》），刪除「國家統一前」、「地區」等用字，今（5日）國民黨立委羅智強突爆料稱林宜瑾「撤案」，對此，林宜瑾則回應，表示「沒有成案何來撤案」，並說明法案新進度。

林宜瑾3日透過臉書對外說明，擬提案修法《兩岸條例》，她指出，台灣與中國本就分屬兩國，且台灣從未有一天受到中共統治，但「我國部份法律卻昧於如此事實，至今以一廂情願的幻想世界觀規範兩國關係」，為此提案將法律名稱改為《臺灣與中華人民共和國人民關係條例》、拿掉「地區」相稱兩國領土之用語，並刪除原條文「國家統一前」。

今（5日）羅智強則突然透過臉書指稱「賴清德子弟兵林宜瑾的《兩國條例》撤案了」，引來其他藍營立委跟進開酸，對此，林宜瑾也火速回應，表示「沒有成案何來撤案」，並要求「國民黨立即停止造謠」。

林宜瑾同時也對外報告新進度，指法案因有同仁也想加入連署，且法案牽涉範圍廣，許多條文也須跟著變動，她認為，要修就要完整修，因此還需要一點準備時間，另議事處也對提案做出許多修正建議。

羅智強隨即再發文質疑，送案登記簿上有立可帶塗抹痕跡，並問道：「我想請問，林宜瑾辦公室上星期五有沒有在送案的登記簿上登記？然後有沒有在今天上午用立可帶塗掉？」還喊話歡迎來告；不過議事處也證實，該案並未排入院會議程，立委有權在提案前修正內容。看來雙方對於「撤案」定義有落差。





