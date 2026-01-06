羅智強爆撤「兩國條例」修法 林宜瑾：尚未成案

台北市 / 綜合報導

民進黨立委林宜瑾提案修正「兩岸人民關係條例」，主張刪除原文中「國家統一前」字眼，國民黨抨擊，這可能會點燃「法理台獨」風險，朝野再度爆發爭議。

立委(國)羅智強：「如果林宜瑾還要否認的話，那沒關係歡迎她提告。」國民黨立委羅智強公開下戰帖，因為在臉書率先爆料，針對民進黨立委林宜瑾提案。

修正「兩岸人民關係條例」，不僅改名為「台灣跟中國關係」，還刪除「國家統一前」相關字眼，獲得超過20位黨籍立委連署，卻似乎在引發爭議後悄然收場。

林宜瑾辦公室強硬回擊，要國民黨停止造謠並曝光法案最新進度，除了連署仍舊持續推動外，由於提案牽涉廣泛，因此需要完整修法時間，何況沒有成案何來撤案一說？

立委(國)羅智強：「如果立可帶這個塗掉妳的送案紀錄不叫撤案喔，我們接受啦，我們接受啦，但妳只要告訴大家，妳有沒有用立可帶把送案紀錄塗掉。」

立委(民)鍾佳濱：「我們每一位委員都會有自己的提案的進度，那林委員她已經很清楚地澄清了，沒有提案何來撤案。」民進黨內也定調，聽取各方意見保留後議，只是國民黨將修「兩岸條例」，與國際情勢掛勾。

立委(國)賴士葆：「川普總統眼巴巴地期待4月份要跟習近平見面，台灣搞這種飛機美國出手攔阻嘛，我個人都高度的質疑啦，整個案子是賴清德授意林宜瑾提的。」

立委(民)吳思瑤：「大家操作很多疑美論棄台論，我想很多政治的操作，我們不要來進入中共的敘事。」大家操作很多疑美論棄台論，我想很多政治的操作我們不要來進入中共的敘事，只是中國國台辦藉機發聲，揚言如果「台獨」分裂勢力「觸碰紅線」，將予以迎頭痛擊，法理攻防戰掀起兩岸餘波。

