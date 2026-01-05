羅智強爆林宜瑾《兩國條例》撤案了！他直酸：一邊一國只堅持了2天

民進黨立委林宜瑾提案修法《兩岸人民關係條例》，刪除原條文中「國家統一前」、「地區」等領土用語，引起關注，不過國民黨立委羅智強今（5）日在臉書貼文表示，「號外，賴清德子弟兵林宜瑾的《兩國條例》撤案了。」

林宜瑾3日提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，除了刪除「國家統一前」等字眼，也有意將名稱修改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，多位綠委已連署；不過國民黨對此批評是「玩火自焚」、「法理台獨」。

中國國台辦則稱，如果「台獨」分裂勢力膽敢鋌而走險、觸碰紅線，必將依據《反分裂國家法》，採取斷然措施，予以迎頭痛擊。

而羅智強今日下午發文透露，林宜瑾的《兩國條例》撤案了；媒體人黃揚明也對此直酸，「悲報！一邊一國只堅持了2天。」

不過在消息傳出隨後，林宜瑾辦公室對此發出回應否認，表示該案還躺在辦公室，根本沒送出去，「沒人撤案，也沒人撤簽。」

