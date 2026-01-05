羅智強爆「兩國條例」修法撤案 林宜瑾駁：沒有成案何來撤案

立委林宜瑾。李政龍攝



民進黨立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，更名為「台灣與中華人民共和國關係條例」，並刪除原條文中「國家統一前」字眼。藍委羅智強今天（1/5）爆料林宜瑾撤案了，林宜瑾回擊，「國民黨立即停止造謠！沒有成案何來撤案！」

林宜瑾說明，跟大家報告法案最新進度：「一、仍有同仁欲連署。二、此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間。三、議事處對我的提案做出許多修正建議。」

羅智強隨即發文表示，林宜瑾說《兩國條例》她沒有撤案，他想請問，林宜瑾辦公室上星期五有沒有在送案的登記簿上登記？然後有沒有在今天上午用立可帶塗掉？如果有用立可帶塗掉，算不算撤案？或者林宜瑾要否認，有用立可帶塗掉她送的案子？如果林宜瑾否認，他願意負擔言論責任，歡迎林宜瑾來告。然後讓法院，來調立法院的送案登記簿，看看有沒有立可白擦掉這件事？「林宜瑾，妳敢告嗎？」

廣告 廣告

羅智強強調，他不是空口說白話，他今天直接到議事處確認，即便送案登記簿上的紀錄被立可帶塗掉，也看得出「人民」、「關係條例」、「草案」等字。說真的，實在沒必要連這麼小的事情都要說謊，要證明自己沒有撤案，很簡單，那就把案子送出來啊！請問，林宜瑾，你什麼時候「再」送案啊？

更多太報報導

綠委提案修兩岸條例改兩國？蕭旭岑：美國會出手請賴清德擋下

綠委修兩岸條例「兩國」 趙少康批引戰：賴清德應促子弟兵撤案

賴清德授意嫡系修兩岸條例？鄭麗文稱兩手策略：貪腐無能遮羞布