羅智強率38藍委挺徐欣瑩選竹縣 韓國瑜致贈花束祝心想事成

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

新竹縣長選戰升溫，立法院國民黨團書記長羅智強今（9）日率領38位立委，共同出席「國會挺欣瑩，新竹一定贏」記者會，力挺立委徐欣瑩角逐新竹縣長，立法院長韓國瑜也特別致贈花束，祝賀其心想事成；徐欣瑩強調將發揮理工專長，帶領新竹接軌AI新時代，並主張以公平的全民調作為初選方式，有信心能為國民黨守護新竹藍天。

羅智強在致詞時強調，徐欣瑩在國會的好人緣有目共睹，今日出席的規模展現了國民黨團的革命情感。他指出，徐欣瑩是台灣第一位衛星測量女博士，曾獲NASA全額獎學金，其深厚的理工與科技背景，是引領國家高科技重鎮新竹縣的最佳人選。

羅智強進一步肯定徐欣瑩在立法院的表現，不僅獲得國會評鑑優秀立委獎項，更在在爭取還稅於民、警消公教待遇及外送員專法等民生法案上，始終站在最前線。

徐欣瑩也對今日挺身支持的近40位立院戰友，以及韓國瑜的溫馨祝賀表達深切感謝。她指出，這麼多專業力量站出來，就是對謠言最好的闢謠，強調未來若當選縣長，憑藉著國會戰友們的支持，一定能從中央爭取更多建設經費，為新竹縣民創造更多幸福。

針對未來願景，徐欣瑩提出「接軌AI新時代」的構想，引用AI教父黃仁勳的話「發展AI要問台灣」，進一步喊出「台灣的AI請看新竹」，承諾將發揮其理工科技長才，讓新竹縣成為全球矚目的科技新亮點。

對於黨內初選，徐欣瑩表達了落實黨主席鄭麗文「世代交替、重塑形象」路線的決心。徐認為「全民調」是最強的民意檢驗，也是最公平公正的初選方式，並重申自己的對手始終是民進黨，有信心能為國民黨守護新竹藍天。

記者會最後，全體委員高舉右手齊聲吶喊「中央挺地方、專業挺戰將」、「國會挺欣瑩，新竹一定贏」等口號，展現國民黨誓奪新竹縣長寶座的團結鬥志，也為1月11日在湖口舉辦首場大型造勢活動打響第一炮。

照片來源：徐欣瑩辦公室提供

【文章轉載請註明出處】