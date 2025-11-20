羅智強痛批司法雙標:撿電鍋被訴、詐45億卻逍遙法外

立法院司法及法制委員會19日就太子集團跨國詐欺洗錢案進行專題報告,藍白立委砲轟司法機關「美國起訴後才動作」,嚴重影響政府打詐形象。民眾黨立委黃國昌痛批,美國10月8日起訴陳志、14日宣布制裁名單,檢察官15日才分案查辦,「我們要打詐國家隊幹嘛?」他質疑調查局2019年起申報可疑交易、2021年發現問題,「到底做了什麼事?」

國民黨立委吳宗憲表示,太子集團案爆發後政府聲稱6年內對10家金融機構監控,作出52次資金異常通報、26份分析報告,質問「美方通報前檢察官有沒有分案偵辦?」他痛批,人民看到的是政府養了一大群人打詐,但美方辦案如火如荼我方卻沒人知道。

國民黨立委羅智強更不滿指出,太子集團囂張9年、詐騙1500億美元,在台擁45億元資產,「詐欺集團已爽了9年」。他質疑太子集團來台9年、調查局知道6年,為何檢警調偵辦、扣押資產不是在美國起訴前?「國人對辦案有質疑,不應該嗎?」

羅智強更痛批司法雙重標準,「清潔隊員撿到民眾丟棄的電鍋給拾荒婦,竟然要被貪污罪嫌起訴!」但太子集團在台詐騙已久、不法所得高達45億元,詐團成員卻持續逍遙法外或輕易交保,完全不公平。他強調詐騙是民怨第一犯罪,批評鄭銘謙還要求吳宗憲更正說法。

法務部長鄭銘謙辯稱檢調有與國際同步掌握、快速啟動辦案,並表示已針對小額貪污案件啟動修法,未來得減輕或免除其刑。

