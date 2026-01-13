羅智強眷改修法創「四贏」 批側翼律師變「綠師」滿腦政治攻防

國民黨立委羅智強推動《國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正草案》，遭台灣經濟民主連合批評「劫貧濟富」。羅智強今反擊，強調國防部在立法院朝野協商中明確指出，修法「只有慈仁八村的50戶眷戶受到影響」，痛批造謠者被打臉。

羅智強表示，造謠團體聲稱修法會讓大安新村、建南新村、建國新村等精華地段眷村進行免費重建，但國防部在協商中逐一否認。他強調，本次修法只有慈仁八村50戶適用，根本沒有全台國宅免費改建之事，批評「律師變綠師」造謠不做功課。

針對慈仁八村問題，羅智強說明，15年前因國防部疏失，導致合法眷戶無法入住已改建完成的萬隆新舍。該新舍當年花費5億興建，閒置15年來每年需1200萬維護管理費，光管理費已耗費兩億多，曾遭審計部糾正。他強調修法若通過，慈仁八村並不需再改建，只需搬遷即可。

羅智強指出，12月31日協商時，民進黨立委與國防部都認同慈仁八村是「歷史共業」應解決，民進黨委員還稱讚提案「立意良善」。但今日協商民進黨突然改口，不僅抹黑修法圖利，黨團總召柯建銘更嗆「沒有要解決問題」，質疑民進黨是否配合造謠團體轉彎。

羅智強強調修法帶來「四贏」：解決歷史共業還眷戶公道、新舍不再養蚊子、慈仁八村原址可規劃職務宿舍活用資產、眷戶自付約1億挹注國庫。他批評民進黨與側翼滿腦子政治攻防，犧牲民眾權益。 《羅智強臉書全文》

