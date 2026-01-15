羅智強瞎扯「菜瓜布院長」 律師嗆：6成民意不敢倒閣？

即時中心／温芸萱報導

彈劾總統賴清德的公聽會，民進黨專家質疑，若不滿行政院長不副署爭議法案，可直接倒閣，卻捨近求遠提彈劾總統，形同「打假球」。但國民黨羅智強反嗆卓榮泰是「菜瓜布院長」，不用倒閣。對此，律師黃帝穎今（15）日便在臉書痛批，國民黨不敢倒閣，心虛找藉口，自稱代表六成民意實為自欺欺人。

藍白近日聯手對總統賴清德提出彈劾案，並連續兩天召開公聽會。民進黨推薦的專家學者在會中質疑，若在野黨不滿行政院長對爭議法案不副署，依照憲政設計本可循倒閣機制處理，卻捨近求遠對總統提彈劾，形同「打假球」，實則是不敢提倒閣。

面對「彈劾總統是轉移不敢倒閣心虛」的質疑，國民黨團書記長羅智強卻反嗆行政院長卓榮泰是「菜瓜布院長」，並稱不會有任何人在野黨「上民進黨的當」，更語帶輕蔑地表示，「不需要由在野倒閣一個菜瓜布」。

對此，律師黃帝穎今日在臉書發文反擊，「菜瓜布說」反而證實藍白口口聲聲自稱代表六成民意，其實只是自欺欺人，因為真正有過半民意，根本不必害怕倒閣。

黃帝穎指出，藍白彈劾總統的理由是行政院長對爭議法案不副署，但依《憲法增修條文》規定，立法院只要過半即可對行政院長提出不信任案，使其去職，藍白現有席次完全做得到；反觀彈劾總統，需立委三分之二同意，藍白根本未達門檻。

最後，黃帝穎直言，從憲政程序來看，藍白提彈劾卻不倒閣，目的非常清楚，就是轉移焦點、掩飾不敢接受民意檢驗的心虛，也再次證實藍白不敢回歸憲法，更不敢面對倒閣後真正的民意考驗。





