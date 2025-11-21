羅智強稱中國非外國 高揚凱：愧對國軍英魂

立法委員羅智強。(劉祐龍攝影)

台北市議員參選人高揚凱今(21)在社群貼文指出，在基層拜票時接觸到一名退伍傘兵，對方強烈不滿國民黨立委羅智強在兩岸議題上的言行，引發基層退伍軍人群體普遍反彈。他呼籲，國家安全不能有雙重標準，更不能在敵我立場上模糊不清。





高揚凱轉述，該名退伍傘兵情緒激動地表示，羅智強一方面強調要替東山島戰役失蹤官兵爭取入祀忠烈祠，強調尊重英魂；另一方面卻又替「來自敵對政權」的中國籍配偶爭取參政權，甚至公開宣稱「中國不是外國」，讓許多退伍軍人「氣到無法接受」。

退伍傘兵怒批，「如果中國不是外國，那當年犧牲的弟兄是為誰而戰？」他強調，東山島戰役的官兵是為對抗中共、守護台灣而犧牲，政治人物不該一邊消費先烈、一邊替中國利益說話，更不該混淆敵我。





該名傘兵甚至痛批：「羅智強既然相信中國不是外國，那他不如親自去中國參選立委，看看中國會不會讓他選？」這番話透露的不是情緒，而是長期的無奈與心痛。





高揚凱強調，先烈不是政治工具，國安與尊嚴不能被政治人物任意操作。他呼籲，所有政治人物應對歷史負責、對國家安全負責，更要對曾為台灣付出生命的軍人負責。