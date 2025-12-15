羅智強稱倒閣會讓賴清德獨裁 沈伯洋諷弱智：國民黨白色恐怖變白痴恐怖

民進黨立法院黨團上午召開「國民黨惡意爆料、打擊國防採購、破壞國防自主」記者會，並回應輿情。楊亞璇攝



行政院長卓榮泰預計今(12/15)日下午3點半舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，宣布不副署《財劃法》，民進黨也嗆藍白不滿可倒閣。立法院國民黨團書記長羅智強說，賴清德如果60天就換一個行政院長，只要換6個就能一整年都獨裁當皇帝，民進黨團副幹事長沈伯洋酸，「國民黨以前白色恐怖，現在有點變白癡恐怖。」國民黨每一次都用這一種胡亂的語言、弱智化的言論，真的對台灣民主深化是很不好的示範。

民進黨團上午舉行記者會，黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、沈伯洋及民進黨政策會執行長吳思瑤出席。針對羅智強今說，倒閣之後，60天才要重選，那60天就是行政權獨大，賴清德如果60天就換一個行政院長，只要換6個就能一整年都獨裁當皇帝，鍾佳濱回應，解散國會在任何內閣制的民主國家都是一件嚴肅、重大的政治的一個行為，在台灣更是過去未曾行使過的憲政的首創，因為過去修憲後還沒有動用過，可能國民黨立委有些誤會，以為跟他們像過去這樣「夯不啷噹」的《財劃法》一年修三次，一年可以來倒閣6次，國會可以重選6次，「沒這回事」。

鍾佳濱說，透過不信任案投票，解散國會、重新改選，這個時候，按照內閣制的精神，行政院就會進入看守狀態，所有的政務首長必須隨著卓揆而總辭，國家是有制度的，行政院長下台、所任命的閣員要跟著同進退，這個時候行政院就進入了一個看守狀態。

鍾佳濱表示，這種情況之下，為了有效率的避免國家行政空轉，當然憲法增修條文有這樣的機制，如果國民黨真的考量到國家的政局體制的安定運作，又能夠接受國民最新民意的考驗，可以慎選提出不信任案的時機，通過之後，依照憲法的規定，如果總統要認定，在一定期限內要來解散國會、重選，這樣子減少社會成本支出，也讓民意可以忠實的呈現，雖然過去不曾有，但是在憲法的規範上，仍然要按照憲法的規定來進行。

吳思瑤說，那個氣燄高張的羅智強到哪裡去了？不要為害怕找理由，不要為心虛找藉口。面對民意有這麼恐懼嗎？「除非你們知道你們其實是站在民意的對立面」。所以提倒閣，接受民意最終的審判，面對民意，國民黨到底在怕什麼？所以羅智強似乎已經不是他們認識的那個羅智強了。

沈伯洋大酸，「國民黨以前白色恐怖，現在有點變白痴恐怖。」就算今天解散國會了，行政還是要依法行政，台灣是一個法治的國家，法律還是存在，依法行政，請問要怎麼做到所謂的獨裁？那如果說行政院不依法行政，誰要來救濟？也不是立法院啊，救濟的要憲法法庭。憲法法庭是誰廢掉的？藍白廢掉的，「所以他們每一次都用這一種胡亂的語言，用這種弱智化的言論，真的對台灣民主深化是一個很不好的示範。」

