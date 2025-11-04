南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導

為了防堵非洲豬瘟疫情，縣市針對管轄的養豬場進行稽查，但國民黨立委羅智強，卻在臉書上貼出環境部數據質疑，說全國最大的廚餘養豬就在屏東，但屏東只有稽查7%，嚴重落後全國，對此屏東縣豬農表示，防疫人員已經多次前來稽查，縣府也駁斥，是擷取時間有落差，立委羅智強不該用更正前的資料來作文章，對屏東潑髒水。





羅智強稱屏東廚餘養豬場稽查率僅7％ 縣府、豬農駁斥

國民黨立委羅智強，在臉書上數據質疑，說全國最大的廚餘養豬就在屏東，但屏東只有稽查7%，嚴重落後全國。（圖／民視新聞）

屏東防疫人員，全副武裝，來到養豬場，進行稽查，從飼料到飼養環境，逐一檢視，防堵非洲豬瘟疫情。但國民立委羅智強，卻在臉書上貼出環境部數據質疑，說全國最大的廚餘養豬就在屏東，98場是全國最高，批評全國各縣市防疫關鍵時刻，養豬大縣屏東卻不理中央，只有稽查7%，嚴重落後全國。屏東縣豬農 蘇鵬：「疫情爆發這段時間，我們屏東縣政府的防疫所，幾乎常常來抽檢病死豬，我們這邊全部都是陰性，所以請大家放心。」屏東縣政府發言人 王品晴：「截至11月3日為止，已經稽查了230處，也就是說屏東縣政府，除了10月23的第一輪稽查，10月29完成第二輪稽查，我們超前部署，已經在進行第三輪稽查。」





屏東縣政府駁斥稽查太慢的說法，表示第一、二輪稽查已經完成，目前已經啟動第三階段稽查。（圖／民視新聞）









不只豬農自清，屏東縣政府也出面駁斥這樣的說法，表示第一、二輪稽查已經完成，目前已經啟動第三階段稽查，更說明是環境部資料擷取時間有落差，縣府已要求立即更正，認為立委羅智強不該用錯誤資料，大作文章。屏東縣政府發言人 王品晴：「羅智強委員，引用環管署的錯誤資訊，蓄意不求證，再移花接木的，來指責屏東縣政府，就是企圖轉移輿論，批判台中市的防疫不力，後續處理失能的問題，結果卻是一場政治髒水大秀。」屏東縣政府強調，環保局今年已出動超過6700人，稽查3900多家畜牧場，現在全台應該攜手對抗疫情，不該用舊數據，對屏東潑髒水。





原文出處：羅智強稱屏東廚餘養豬場稽查率僅7％ 縣府、豬農駁斥

