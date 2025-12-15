羅智強稱解散國會讓賴清德獨裁 沈伯洋酸國民黨「白色恐怖變白癡恐怖」

記者盧素梅／台北報導

藍白再度聯手惡修《財政收支劃分法》，行政院所提覆議案日前遭立法院否決，傳出府院高層傳擬「不副署、不公布」法案反制。國民黨立法院黨團書記長羅智強今（15）日在回應是否對行政院長卓榮泰提「不信任案」時表示，若解散國會有60天空窗期，會讓總統賴清德獨裁。對此，民進黨立委沈伯洋回應時批評，國民黨以前的白色恐怖，現在有點變白癡恐怖了，就算今天解散國會，行政院還是要依法行政。

民進黨團上午舉行輿情回應記者會，有媒體詢問，國民黨沒有要採納「不信任案」的意思，羅智強並在記者會上回應，因為解散國會要60天才能選，這期間行政權不受國會監督，反而讓賴總統有60天獨裁，民進黨團對此看法？

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，解散國會在任何內閣制的民主國家都是一件嚴肅、重大的政治行為。在台灣，更是過去未曾行使過的憲政首創，因為過去修憲後還沒有動用過，所以國民黨委員可能有些誤會，以為和他們過去不當修財劃法，1年修3次一樣，沒這回事。

鍾佳濱並表示，透過不信任投票解散國會重新改選，此時按照內閣制的精神，行政院將進入看守狀態，所有政務首長必須隨著卓揆總辭，國家是有制度的，雖然過去不曾有，但是仍然要按照憲法規定進行。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤質疑，「那個氣焰高張的羅智強到哪裡去了？不要為害怕找理由、不要為心虛找藉口，面對民意有這麼恐懼嗎？除非你們知道自己是站在民意的對立面。」所以提倒閣接受民意最終審判，國民黨到底在怕什麼？

沈伯洋批評，國民黨以前的白色恐怖，現在有點變白癡恐怖了，就算今天解散國會，行政院還是要依法行政。台灣是法治國家，請問要怎麼做到所謂的「獨裁」？「你說行政院若不依法行政，誰來救濟？就是被藍白廢掉的憲法法庭啊。每次都用胡亂語言、弱智化言論，對台灣民主深化是很不好的示範。」

