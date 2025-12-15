羅智強稱解散國會讓賴變獨裁 沈伯洋反酸1句 鍾佳濱曝「閣員同進退」

綠委沈伯洋。（中時資料照，黃世麒攝）

府院高層拍板採「不副署」反制藍白否決《財劃法》覆議案，欲逼在野黨提倒閣、賴清德總統解散國會，並於60天內再進行立委選舉；但國民黨團書記長羅智強15日稱這是賴的陽謀，目的是趁倒閣後的空窗期專權獨大。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱說明，若行政院長下台，任命的閣員要跟著同進退，行政院會進入看守狀態；民進黨團副幹事長沈伯洋直言，「國民黨以前是白色恐怖，現在已變白痴恐怖」。

民進黨團15日上午召開「國民黨惡意爆料、打擊國防採購、破壞國防自主」記者會，會後接受媒體訪問。

廣告 廣告

針對國民黨團不提倒閣，羅智強稱解散國會後有60天才能重選，等於60天行政權不受國會監督，讓賴清德可有60天獨裁，一年解散6次國會就可整年獨裁？鍾佳濱表示，解散國會在任何內閣制民主國家中，都是嚴肅的重大政治行為，更是過去台灣未曾行使過的憲政首創，因此藍委有些誤會，以為跟藍白一年修3次《財劃法》一樣，可以一年倒閣6次、國會重選6次，「沒有這回事」。

鍾佳濱提及，通過不信任投票、總統若解散國會，並重新進行立委改選，按照內閣制精神，行政院會進入「看守狀態」，所有的政務首長必須隨著卓榮泰總辭，「我們國家是有制度的，行政院長下台，他任命的閣員要跟著同進退，這時行政院進入看守狀態」。

鍾佳濱指出，若國民黨真的考量國家政局體制安定的運作，又能接受國民最新民意考驗，「他們可以慎選提出不信任案的時機。」而通過後就依照《憲法》規定，由總統認定在一定期間內解散國會進行重選，這樣就可減少社會成本支出，也能讓民意忠實呈現。

綠委吳思瑤質疑，氣燄高張的羅智強去哪了？「不要為害怕找理由，不要為心虛找藉口，面對民意有這麼恐懼嗎？除非你們知道自己其實站在民意對立面。」提倒閣、接受民意最終的審判，並且面對民意，國民黨到底在怕什麼？羅智強似乎已經不是外界認識的羅智強。

沈伯洋也批評，「國民黨以前白色恐怖，現在已經變白痴恐怖了。」就算今天解散國會，行政院還是要依法行政，台灣是法治國家，請問怎麼做到所謂獨裁？若行政院不依法行政，要誰來進行救濟？這個不是立法院，而是憲法法庭，但憲法法庭是被藍白廢掉，「他們每次都用這種胡亂語言、弱智化言論，我覺得真的對台灣民主深化是很不好的示範」。

【看原文連結】