羅智強笑沈伯洋：罷免時的囂張跋扈 跑去哪了？

民進黨立委沈伯洋日前被中國大陸重慶公安局立案偵查，被藍委羅智強批評追殺陸配、自作自受。對此，沈伯洋回應「羅智強的水準，恐怕真的到了史無前例的低」。羅智強則笑回沈伯洋惱羞成怒，像一隻整天欺負弱小陸配的黑熊，嚇到到處哭求曾經被他欺負的人保護他！先前無差別罷免國民黨立委時，囂張跋扈的神氣，跑去哪了？

對於民進黨立委沈伯洋日前被中國大陸重慶公安局立案偵查，《央視》更指將全球追捕，總統賴清德卻要韓國瑜保護沈伯洋一事，羅智強指控沈伯洋欺壓陸配，還要韓國瑜保護他？因為這2年打壓陸配最用力的民進黨立委就是主張「所有兩岸交流都是統戰」的沈伯洋。當看到沈伯洋被中國大陸通緝，真是一點也不值得同情。

而對於賴清德要韓國瑜保護沈伯洋，民進黨在立法院提案要立法院保護沈伯洋，羅智強覺得荒謬可笑，他想送沈伯洋一句話：「你怎麼對待別人，就別怪別人怎麼對待你！」欺負陸配、自作自受的沈伯洋，有什麼資格要別人保護他？民進黨提案要立法院保護沈伯洋，羅智強接表態：「門都沒有，我絕對反對到底！」

沈伯洋16日上午透過臉書回應，羅智強水準到了史無前例的低，最可悲的是價值觀，「這種立委才是真正國安風險」。

對此，羅智強笑回，沈伯洋就像一隻整天欺負弱小陸配的黑熊，嚇到到處哭求曾經被他欺負的人保護他，這隻嚇破膽的黑熊，被拒絕後惱羞成怒，罵不保護他的人沒水準！

羅智強質問沈伯洋，到底是腦袋有洞，還是膽小如鼠？先前無差別罷免國民黨立委時，囂張跋扈的神氣，跑去哪了？「現在來求韓國瑜、羅智強保護你，會不會太可笑？」

