羅智強聲援高金素梅！葉耀元怒列「3問題」開酸了

7連霸無黨籍山地原住民立委高金素梅，10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索，北檢證實，法務部調查局國安站報請該署指揮偵辦，稱她涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款等案件。對此，國民黨立委羅智強發文聲援，痛批「民主寒冬來臨，下一個會是誰？」此話一出，引來美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元不滿，寫下「三問羅智強」，諷刺問道「難道民主跟司法的定義會轉彎？」。

「司法定義會轉彎」？ 葉耀元三問羅智強

葉耀元透過臉書發文，寫下「三問羅智強」，喊話替高金素梅聲援的羅智強，首先「司法獨立這四個字你有聽過嗎？我怎麼沒看到在偵辦民進黨政治人物貪腐案的時候你講過這種話，難道民主跟司法的定義會轉彎？」；其次「民進黨碰到黨內政治人物貪污查辦的時候，回應都是：尊重司法」，反觀國民黨碰到黨內政治人物貪污查辦的時候，都是「司法不公，綠色獨裁」。

羅智強聲援高金素梅喊「民主寒冬」！葉耀元怒列「3問題」開酸：司法會轉彎？

國民黨立委羅智強（右）替高金素梅（左）聲援。（圖／民視新聞資料照、翻攝「羅智強」臉書）





藍營遇查辦必喊「綠色獨裁」？葉耀元開罵了

葉耀元開酸「奇怪，你們執政的時候怎麼不說你們那時也是司法不公也是獨裁呢？啊，不能說，因為以前真的是國民黨獨裁」。最後，葉耀元寫下第三個問題，「若要人不知，除非己莫為。不知道你所謂的寒冬是指『很多人都幹一樣的事情』，還是你知道『有誰』也會一起中獎呢？」。

羅智強聲援高金素梅喊「民主寒冬」！葉耀元怒列「3問題」開酸：司法會轉彎？

葉耀元喊話藍營，「你們執政的時候怎麼不說你們那時也是司法不公也是獨裁呢？」。（圖／翻攝自臉書粉專《葉教授的國際事務學院》）





藍白營犯法不能問？網譏：想拿司法當工具

文章出爐後，立刻引發網友熱議，「藍白營的人犯法！司法連問都不能問…羅智強的意思是這樣！」、「因為藍白就是想拿司法當工具」、「不會演法盲怎麼從藍營突出？」、「沒做虧心事，幹嘛怕鬼敲門」、「結論：羅智強認為高金素梅禁不起考驗」、「民主寒冬你們這群早就被消失了，每次都只會講這些鬼話連篇」。





羅智強聲援高金素梅喊「民主寒冬」！葉耀元怒列「3問題」開酸：司法會轉彎？

文章出爐後，立刻引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書粉專《葉教授的國際事務學院》）







