羅智強肯定藍白合模式：每周都在跟白營主席交換意見

立法院即將進入新會期，國民黨立委羅智強卸任立法院黨團書記長。羅智強在感謝文特別點名與民眾黨立法院黨團主席黃國昌的合作關係。羅表示，幾乎每一週都會與黃國昌就法案內容進行討論、交換意見並凝聚共識，藍白之間能一步一腳印推動多項立法成果，關鍵正在於這樣的持續溝通與協調。

羅智強在臉書發文回顧兩年國會歷程。他提到，進入立法院時正值「大罷免」如火如荼之際，自己在擔任黨團首席副書記長及書記長期間，必須一邊應對民進黨在議事上的攻防與輿論戰，一邊推動法案、回防選區，整體壓力極大。

羅智強指出，兩年前進入立法院後，先與國民黨團時任書記長王鴻薇並肩作戰，在大罷免壓力下，幾乎是「相依為命」，那段時間除了正面迎戰罷免，也必須帶領黨團因應民進黨的議事干擾與抹黑，同時交出立法成績單，回應民意期待。

羅智強表示，大罷免期間，不只自己承受高度壓力，也必須支援全台遭遇罷免挑戰的黨籍立委，甚至成為黨團夥伴的「心理輔導員」，在密集攻防下協助彼此穩住陣腳。他也轉述曾有跑國會的記者形容，這一屆國民黨立委「感情最好」，正是因為在高度對抗下彼此扶持。

羅智強指出，儘管大罷免最終取得全面勝利，但執政黨並未因此調整作法，司法清算與政治對立持續升高，立法院通過的法律遭遇不副署、不公布、不執行等情況，朝野衝突不斷加劇。在此背景下，他接任黨團書記長，站上守護立法院運作的第一線。

羅智強指出，包括住宅法、外送員專法、AI基本法、新聞自由相關修法，以及多項勞動、司法與社會制度法案，都是在藍白協作下逐步累積成果。他也提到，藍白合作能在立法院推進，除黃國昌外，國民黨立法院黨團總召傅崐萁同樣是重要關鍵人物。

在黨團內部分工上，羅智強感謝首席副書記長林沛祥在其任內的協助，並提及卸任後，將由林沛祥接任書記長，許宇甄接任首席副書記長，期許新任黨團幹部延續既有節奏，持續推動立法工作。

羅智強也提到，立法院長韓國瑜在高度對立的朝野局勢中，扮演穩定國會運作的重要角色；而他自己在書記長任內，獲得傅崐萁的高度信任與支援，得以在黨團運作與藍白合作上持續推進。羅智強最後表示，卸任書記長並非告一段落，而是另一段國會工作的開始，這兩年最大的收穫，是在大罷免與高強度政治對抗中，與立法院不同政黨夥伴建立起信任與合作的基礎。

