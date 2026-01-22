即時中心／連國程報導

中央政府總預算案持續卡關！立法院國民黨及民眾黨團持續阻擋預算審查，行政院長卓榮泰昨（21）日表示，願意針對總預算案直接與立法院辯論，國民黨回擊應該要辦3場電視辯論，還要求不僅卓榮泰，行政院副院長鄭麗君及秘書長張惇涵也應該參加辯論，引來網友嘲諷：確定不會被電爆嗎？





國民黨立法院黨團書記長羅智強指出，3場總預算案的電視辯論應該升級為「三長對三長」大對決：卓榮泰與國民黨團總召傅崐萁辯論；羅智強對決鄭麗君；第三場則由國民黨副書記長林沛祥對上張惇涵。



羅智強要求卓榮泰說到做到，盡快敲定辯論的時間跟地點，然而藍營推出的辯論人選，許多網友顯然不買單，留言嘲諷：「很想被電耶 這群人」、「到底是哪來的勇氣越級打怪？」、「要確ㄟ，那我真心期待成真」、「加個梁文傑啦！好戲要連台啊！」、「我笑了，又是一場大型打臉實況」、「自討苦吃是嗎」、「來送頭的」、「年關將近有些人真的是越來越瘋欸！」、「有多想被狠狠洗臉」。

原文出處：快新聞／羅智強要求電視辯論點名這群人 網諷越級打怪：確定不會被電爆？

