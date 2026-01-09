羅智強詳列「這3項裝備」預算都審過了：不知買了沒有

國民黨立委羅智強批評，民進黨把每次悲劇都演成卸責大戲。（本報資料照片）

花蓮基地編號6700的F-16V單座戰機6日失事墜海，29歲飛行員辛柏毅上尉至今仍未被尋獲。國民黨立委羅智強8日批評，正當全國都在忙著關注搜救與集氣，民進黨及部分民代，急著大罵「在野擋國防預算」，把悲劇演成卸責大戲。他提到，有「3項裝備」立法院有審有過，不是買了沒到，對得起國軍嗎？

羅智強在臉書發文表示，民進黨執政的2個要訣，就是把每一個危機都變成造謠契機，把每一次悲劇，都演成卸責大戲，而真正該檢討、該改革的執政失能，猶如房間裡的大象，民進黨上下噤聲，裝作沒看見。

羅智強指出，F-16V事故後大家又再發現，能夠在飛行員失去反應時即時介入戰機的飛行控制、向空中拉升防止墜毀的「自動防撞地系統（AGCAS）」，F-16V沒有裝備；能夠在飛行員落海延緩失溫的防寒衣，飛行員沒有裝備。

他說，有３項軍購裝備錢花了，卻沒到位。第一，有裝備最新自動防撞地系統F-16V，台灣2019年花了2400億，仍然一架都沒有到貨。這些不僅不是「在野擋國防預算」造成的，更都是預算通過了、花了錢，卻遲遲拿不到貨，難道公帑花出去，確保能不能合理期程到貨、能不能發揮效用，不該是執政者的分內的義務嗎？

第二，F-16V防撞系統，羅智強表示，「預算審了、過了也買了，但沒到沒裝。」2018年因為F-16戰機演習事故，宣布要購買「自動防撞地系統」，2019年這筆預算編列在「F-16A/B型戰機性能提升」案，而「F-16A/B型戰機性能提升」案是空軍在2011年提出總經費1100億元的預算，當時為了加購防撞系統，還將該經費提高到1402億404萬5千元，辦理期程是「101至112年度（2012年到2023年）」。不意外的，因為交貨延宕，辦理期限被延到了2028年，2019年買的防撞系統，一直到2026年至今都沒有拿到。

第三，防寒衣，羅智強指出，「預算審了、過了也買了，但沒到。」他提到，藍委徐巧芯揭露，2021年地面支援裝備開口合約，2025年編列預算簽約4000萬元。這筆預算就是審了、過了、買了，但沒拿到貨。且荒謬的是，空軍7日記者會說，防寒衣明（2027）年才會到貨，7日晚間又改口說今年就會開始到貨。一項軍人性命交關的裝備花4000萬，連國防部自己都搞不清楚。

羅智強痛批，防寒衣立法院有審有過沒刪，買了沒到；新戰機有審有過沒刪，買了沒到；防撞系統有審有過沒刪，買了沒裝連這樣鐵錚錚的事實，民進黨還可以把責任推給在野，這樣的執政黨不應該接受監督嗎？他拜託賴清德及執政黨，別再永遠只想用政治鬥爭轉移治理失職，「武器裝備到位，是安全之所依，花錢買武器的買方，沒能力要求賣方準時交貨，還推給在野黨、推給立法院，你們對得起國軍嗎？」

