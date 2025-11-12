羅智強諷太子集團：詐騙太子來台當皇上 靠山是無能政府
國民黨立委羅智強12日在立法院質詢時,以極為諷刺的語氣痛批民進黨政府,稱民進黨「短短9年就把台灣從科技島變成詐騙帝國」,連「詐騙太子」都來台灣設立皇宮。他指出,太子集團把詐騙總部設在101大樓、購買11座豪宅,在台橫行無阻9年,背後靠山就是「無能怠惰的行政團隊」。
羅智強質詢時指出,太子集團2016年6月民進黨政黨輪替後就來台北,在101成立天旭國際公司,表面開發博弈系統,實際進行洗錢操作。該集團在柬埔寨有10個詐騙園區,用殺豬盤方式詐騙,美國司法部查扣其比特幣資產高達150億美元,將近4500億台幣。如此龐大的犯罪組織在台發展9年,美方調查來台不下10次,台灣政府卻毫無警覺。
羅智強引用國防部長劉世芳的話,指出此案是「配合美國調查」才辦的,痛批「如果美國沒有調查,我們就讓它繼續壯大」。他質疑政府直到今年10月15日美方採取司法行動後,北檢才分案,前面9年「要麼無能、要麼怠惰、要麼裝死」,網友甚至合理懷疑中間有人謀不臧。
更令羅智強憤怒的是交保金額問題。他指出,涉案金額在台灣就查扣45億的全球詐騙集團,CEO的特助竟然只要15萬就能交保,大部分人交保金都不到100萬。他對比國民黨主委黃呂錦茹偽造文書交保1000萬、柯文哲7000萬交保,痛批「厚待詐騙」,質問政府「打詐的決心在哪裡」。羅智強痛批,民進黨上台後詐騙嚴重程度遠超過去,全國人民都在看政府如何處理。
