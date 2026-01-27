羅智強諷改名「陳致台」 陳致中：拿我名字作文章太無聊

國民黨立委羅智強質疑卓榮泰「正事不做、熱衷正名」，更諷刺要前總統陳水扁之子陳致中「乾脆改名叫陳致台」。陳致中反嗆，「用我的名字作文章會不會太無聊」，自己不必改名。（摘自陳致中臉書）

美國徒手攀岩好手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）成功徒手登頂台北101，行政院長卓榮泰發文祝賀，卻因文中提及「台灣101」引發爭議。國民黨立委羅智強質疑卓榮泰「正事不做、熱衷正名」，更諷刺要前總統陳水扁之子陳致中「乾脆改名叫陳致台」。對此，陳致中反嗆，「用我的名字作文章會不會太無聊」，自己不必改名。

羅智強直批，卓榮泰為何有那麼多正事不做，卻把心力放在正名運動上。他反諷若要改名，台北市所有東西都改成台灣就好，包括台北美術館等展演場所都改成台灣美術館，台中、高雄、台南也比照辦理，只要有牌子的都改，甚至諷刺「叫陳致中改叫陳致台好了」。

對此，陳致中親自反擊，直言羅智強「拿別人的名字作文章，會不會太無聊」。他強調，父母替他取名「致中」，指的是「中庸之道」的「中」，並非所謂的「中國」。

「致中毋須改名，我以台灣為榮！」陳致中也替卓榮泰緩頰，指出台北101座落在台北沒有錯，但同時也是台灣的重要地標，稱「台灣101」並無不妥。他質疑，羅智強為何一聽到「台灣」兩字就要反對，「台灣有這麼難聽嗎？」

