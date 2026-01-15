羅智強譏卓榮泰「菜瓜布院長」律師嗆：自稱六成民意不敢倒閣？自欺欺人！

黃帝穎律師批彈劾總統是轉移不敢倒閣的心虛，根本是「打假球」，羅智強反嗆，行政院長卓榮泰是「菜瓜布院長」，黃帝穎再轟，藍白自稱六成民意是自欺欺人，不敢面對倒閣後的民意檢驗。 圖：民進黨提供（資料照片）

[Newtalk新聞] 立法院舉辦憲政史上首次彈劾總統公聽會，民進黨團推薦的律師黃帝穎批藍白提案提案彈劾總統，是為轉移不敢倒閣的心虛，顯然是在「打假球」，國民黨團書記長羅智強反嗆，行政院長卓榮泰是「菜瓜布院長」，卓榮泰有這個價值嗎？對此，黃帝穎律師今（15）日痛批，藍白自稱六成民意是自欺欺人，不敢面對倒閣後的民意檢驗。

國民黨、民眾黨立委聯手提議彈劾總統賴清德，14日舉辦首場公聽會，黃帝穎律師表示，藍白很清楚要彈劾總統在法律實務上不可能，這明顯又是「打假球」，藍白憲政假動作，只為轉移不敢倒閣的心虛，總統依據憲法忠誠義務，不應配合打假球。

羅智強反批，卓榮泰就是個「菜瓜布院長」，換了一個菜瓜布、還有千千萬萬個菜瓜布，卓榮泰有這個價值嗎？還說，不會有任何笨蛋會上民進黨這種當，要就自己滾蛋，不需要由在野倒閣一個菜瓜布。

對此，黃帝穎回嗆，「菜瓜布說」證實藍白自稱代表六成民意，只是自欺欺人，藍白不敢回歸憲法，更不敢接受民意檢驗。黃帝穎指出，藍白彈劾總統的理由稱，行政院長不副署爭議法案，但《憲法增修條文》明定，立法院過半即可通過不信任案，藍白現有席次，可輕易讓行政院長去職，但彈劾總統須經立委3分之2同意，藍白根本未達門檻。

黃帝穎痛批，藍白在憲政程序上很明確就是「打假球」，轉移不敢倒閣的心虛，自稱代表六成民意，卻害怕民意的檢驗，國民黨瞎扯閣揆是菜瓜布，為不敢倒閣找盡藉口，證實藍白自稱代表六成民意是自欺欺人，藍白不敢回歸憲法，更不敢面對倒閣後的民意檢驗。

